Sorunum sertleşme

Eşimle ilişkiye girerken, prezervatif takmaya başladım. Daha sonra sertleşme sorunu ortaya çıktı. Bir arkadaşım "plastik alerjisi olmasın" dedi. Böyle bir hastalık baş göstermiş olabilir mi ?

KONDOM veya prezervetif dediğimiz metotların kullanım tarifleri önemlidir.

Tavsiye edilen kullanım şekli sertleşme olduktan sonra kılıfın kullanılmasıdır.

Sertleşme olmadan kullanıldığında sizdeki gibi olumsuz durumlar olabilir.

Bundan sonra dediğim gibi kullanın. Plastik alerjisinin farklı şikayetleri olur.



Hacamat yaptırmak istiyorum. Ama korkuyorum. Canım çok yanar mı?

EN önemli konu korkunuz.

Çok önemli bir tedavi den korktuğunuz için uzak kalmamalısınız.

Doğru hazırlık yapılırsa çizik hissi kadar ağrı, acı olabiliyor.

Ayrıca herkesin ağrı eşiği, ağrıya verdiği cevap değişir.

Hacamat en önemli detoks uygulamalarından biridir. Hem bedene hem de ruhen rahatlama sağlar. Ehil ellerde, hijyenik şartlarda Korkulacak kadar acı veren bir uygulama değildir.

Mutlaka tavsiye ederim.



​MENOPOZDA CİNSELLİK



53 yaşındayım. 3 yıldır adet görmüyorum. Ara ara ateş basıyor. Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men yani aylık ve pause yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.



ÇEKİRDEK YEDİM AMA



60 yaşındayım. Ultrasonda prostatım büyük çıktı. Kabak çekirdeği iyi gelir dediklerini duyduğumdan beri her gün 2 avuç yiyorum. Bu çekirdekler nereye gitti?

ÖNCELİKLE kabak çekirdeği prostat sağlığını oldukça iyi destekleyen tabi bir gıdadır. Bunda şüphe yok. Ama prostat büyümesini durduran tek çare değil. Prostat bezinin büyümesinin birçok nedeni var. Bu nedenle vakit kaybetmeden üroloji uzmanına git. Muayene ol. Gereken kan, idrar tahlillerini yaptır. Ayrıca mesele matematikse Basit bir hesap yapalım. Kazandığından fazla harcayan borçlu, harcadığından fazla kazanan alacaklı olur.



Babamın karaciğer yetersizliği varmış. Çorba çok sever. İçmemesi gereken bir çorba var mı?

VAR. Mümkünse içinde mısır, tarhana, bulgur olmayan çorbalar yapın. Mutlaka bir diyetisyen değerlendirmesi alın. İhtiyacı olan kalori belirlensin. Tartı ile kas, yağ, su oranı öğrenilsin.

Sevdiği yiyeceklere göre karaciğer koruma diyeti hazırlansın.



Eşim Alzheimer oldu. 65 yaşında bastı. Ara sıra bazı şeyleri unutuyor. Ama arada da bana yanaşıyor. Ne yapayım bilmiyorum.

CİNSEL yaşam aynı zamanda içgüdüseldir. Bu nedenle gerek ruhsal gerekse bedensel doğal halinize göre birlikte olmayı deneyebilirsiniz.

Süreç doğal işlediği sürece sizin için de onun içinde sorun olmaz.



54 yaşındayım. 7 yıldır şekerim var. Çok terliyorum. Arkadaşımda da aynı sorun vardı Bypass oldu. Tansiyonum da 6 aydır yüksek. Ben ne yapmalıyım?

TARİFLERİNİZ ve tespitleriniz oldukça önemli.

Şeker Hastalarının Kalp damar hastalık şikayetleri diğer insanlardan farklıdır.

Göğüs ağrısı olmayabilir. şikayetlerinize genel olarak baktığımızda ağrı dışında kalp hastalık işaretleri taşıyor. Öncelikle hemen iç hastalıkları uzmanına başvur.

Bize danışan hastalarımızda muayene bulgularına göre kan tahlilleri planlarken mutlaka TT Ekokardiyografi, efor testi yaptırabiliyoruz.

Test sonucuna göre koroner anjiyografi dahi gerekebiliyor.

İhmal etme. Göğüs ağrısı olmasını bekleme.