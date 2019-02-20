İlişkide korunma

25 yaşındayım. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkalarıyla da ilişkisi olduğunu biliyorsan ilişkide bulunmayın. Kondom kullanın. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.



Yaşım 46. 5 yıldır şeker hastasıyım. Cinsel hayatım sıkıntılı. Ne yapmam gerekiyor?

SOFRADA diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar. Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan şeker hastalığına bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir. Eşinle bunu paylaş. İlaç, seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin.

Piyasa işi yalan yanlış hap alma.



41 yaşındayım. Son 1 yıldır ilişkide erken boşalma sorunum oluyor. Bir çaresi yok mu?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Geleceğe odaklan. Eşinle sohbet et. Ondan da destek al.

Yemek işine gelecek olursak... Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa sofrandan eksik olmasın.



Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Spermlerim şeffaf geliyor. Hastalığımla mı ilgili?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvı, sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. Kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Testis USG, Spermiyogram testleri yaptır.