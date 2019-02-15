Varise hacamat olmaz
VARİS hastalığına hacamat, yani yaş kupa tedavisi yapılmaz. Tıbben uygun bir tedavi metodu değildir. 'Yaparım' diyen çıkarsa da yaptırmamanı öneririm.
Hacamat her hastalıkta uygulanmaz.
Midyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olma.
Hava soğukken küçük abdeste çok çıkıyorum. Ama evdeyken ya da sıcakken o kadar olmuyor. Niye? Hasta mıyım?
SOĞUK havalarda karnını ve ayaklarını yeterince korumazsan karnın ve iç organların soğur. Soğukta idrar kesesinin hacmi daralır, hassasiyeti artar.
Bu şekilde fazla idrara çıkma olur. Ayrıca idrar kese iltihaplarında, erkeklerde prostat rahatsızlıklarında, şeker hastalığında, idrar söktürücü hapları kullananlarda, bazı tansiyon düzenleyen ilaçlarda sık idrara çıkma olur. Bir kez tam idrar tahlili yaptır. Sonuçlara göre görüşelim.
İSTEKSİZLİĞE ÇÖZÜM VAR
50 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı?
TABİİ ki çaresi var. Ama önce nedeni bulunmalı. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, troid çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçların yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkarabilir.
3 yıldır evliyim. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum.
ERKEĞİN cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalması rahatsız edici bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir olarak görülür.
Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir.
Tedavisi ise psikoterapidir. Eşinle sıkıntını mutlaka paylaş.
İHMAL ETMEYİN
Kardeşimde bağırsak düğümlenmesi oldu. Dışkıda kan var. Nedeni form çayı mıdır?
DIŞKIDA kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur. Bunu yapan hastalığı bulmak gerekir. Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroid, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir. Bağırsak hareketleri artmış ama tam anlamıyla düğümlenmemiş.
Yoksa ameliyat gerekebilirdi. Çayın içeriklerine bakmak uygun olur. Total kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik faydalı olabilir. İhmal etmeyin.
Farklı bir pasta yedim.
Bağırsaklarım bozuldu. İçinde mango varmış. Nedeni bu mudur?
FAZLA şekerli gıdalar ishal yapabilir.
Ayrıca pastalar dışarıda beklediğinde veya sağlıksız şartlarda üretildiğinde mikroplar veya toksinlerle ishal ortaya çıkabilir. Tabii bir de 'besin intoleransı' veya tahammülsüzlüğü dediğimiz alerjik tepkiler ishal yapabilir. Tabii sadece alerjik bedenlerde.
BURUNA OZON
Burnum tıkalı. Bir yakınım burnundan ozon yaptırmış.
Ben de yaptırsam işe yarar mı?
NASAL ozon uygulamaları dünyada uzun zamandır yapılmakta. Etkili sonuçlar üretmekte. Bakla alerjin (Favizm), hipertroidin yoksa yapılabilir.
Burun içi mukoza tedavisi için, alerji için, burun içi yenilenmesi için faydalı olduğu bilinmekte. En az üç kez tekrar edilmesi tavsiye edilir. Koku alma kalitesini artırması da diğer faydalarından biri. Ağrısız, çabuk bir uygulama.
Yaptırabilirsin.
Yeni evlendim. Eşimle 3 kere bir araya gelmeye çalıştık ama ağrılar oldu. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARINA göre 'Vajinismus' dediğimiz bir hastalık bu. Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden ve tekrar tekrar kasılır. Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz. Aynı şekilde isteyerek de geçiremez. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir.
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