Fıtık ilişkiye engel
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır. Çalışması bozulur. Bel fıtığı, tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük ve bacaklarda güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin.
Yaşım 22. Göğüslerimi beğenmiyorum. Silikon taktırmak istiyorum. Başka bir yöntem var mı?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi ve cinsel isteksizlik sonuçlarını doğurur.
Östrojen eksikliğinde kadın erken menopoza girer, bu durumda sıcak basmaları ve terleme atakları görülür.
Şimdi ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ
Nafiz hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?
DOĞUM kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu hap ile kadın bedenindeki yumurtalıkların, yumurta üretmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Her ilaç gibi yan etkileri vardır. Kullandıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Cinsel hayatı etkilemez.
39 yaşındayım. 6 aydır boyun fıtığım var. Doktor kantaron, ozon yağı ilaçları önerdi. İyi gelir mi?
BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler.
Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Yağlar ve tozlar da tedavi etmez.
Bir fizik tedavi uzmanının takibine gir.
Ameliyat gerekiyorsa fizik tedavi uzmanı buna karar verir ve seni yönlendirir.
EŞİME SİNİRLİYİM!
5 aylık evliyim. Adet dönemlerinde eşime çok sinirleniyorum. İlişkide ağrı çekiyorum. Nedendir?
EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuş.
Gerekirse psikolog desteği alırsın.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri