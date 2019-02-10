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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 10 Şubat 2019, Pazar

Aşk için rezene

Nafiz Hocam, 35 yaşında erkeğim.
Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?
HAP içme. Rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir. Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir. Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine, varsa gazına, kabızlığına da faydalı olur.
Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.

Kebabı çok severim. Ancak iki yıldır gut hastasıyım. Ben bu gut hastalığında ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak önerilerinizi merak ediyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim.
DİYETİSYEN önerisiyle pürinden fakir diyet edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Alkol almamak uygun olacaktır.
Zayıflama önemlidir.
Aldığımız diyet buna da uygun olmalıdır.
Darbelerden kaçınma gut ataklarının tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın.
Sıvı alımı gut ataklarının önlenmesinde faydalı olacaktır. Doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar ve siklosporin içeren ilaçları kullanmayınız.

Nafiz Bey, 41 yaşındayım. Ödemim çok.
İdrar söktürücü ne kullanabilirim?
NE için idrar söktürücü ilaç kullanmak zorunda olduğunu yazmamışsın.
Doğal idrar söktürücüler düzenli olarak idrar söktürmez. Tedavi amaçlı olarak ilaçları kullanman daha doğru olur. Bitkisel destek olarak bilinen idrar söktürücüler meyan kökü ve siyah çaydır.
Maydanoz suyu, idrar yolu antiseptiği olarak yüzyıllardır kullanılır. Eğer idrar yolu enfeksiyonun varsa doktor kontrolünde ilaç kullanman en doğrusu olur.

ERKEN MENOPOZ...
53 yaşındayım. 3 yıldır adet görmüyorum.
Ateş basıyor. Menopoza girdim sanırım. Cinsel hayatım da etkilenir mi acaba?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men yani aylık ve pause yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki, ciddi ağrılara ve hatta kanamalara neden olabilir.
Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

EŞİM MUTSUZ
6 aylık evliyim.
Eşimle uyumlu bir beraberliğimiz var. Ama ilişkiden sonra yüzü asılıyor.
Hiç bana bakmıyor.
Neden böyle oluyor?
OLABİLİR. Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. Cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.
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