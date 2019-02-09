Prostat sanıyorlar

62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka bir ilaç içeyim mi?

HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.

İLİŞKİDEN KORKUYORUM

4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Ben korkuyorum. Eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma, sabret.

Babam 61 yaşında guatr hastası.1 ay önce ameliyat olsun dediler. Bizimki korkuyor. Ben de ameliyatı tekrar size danışmak istedim.

BU ameliyatta kanama, recurrent laryngeal sinir yaralanması ve paratiroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ilerlemiş tümörü olanlarda, daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür. Ayrıca tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır.

Bununla birlikte bu oranlar cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişmektedir. Hastalar doktorlarından operasyonun alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi alsın.

BANA CEZA KESİYOR!

3.5 aylık evliyim. Evlenirken aileler arasında sıkıntılar oldu. Şimdi eşimle ne zaman ilişkiye girsek acıdı diyor. Bana ceza mı kesiyor acaba?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.

ÇOCUK İSTİYORUZ

2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz hiç olmuyor. Dört kardeşimin de çocuğu var bir benim yok! Son gittiğimiz doktor benden meni istedi. Neden?

BU konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında Erkeklerden de istenecek ilk tetkik semen-sperm-meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.

Ailemizde pek çok kanser hastası var. Herkes zeytinyağının kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu söylüyor. Doğru mu?

ZEYTİN ve zeytinyağında hücre yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici 'oleuropein' maddesi bulunuyor. Bu madde başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede kansere karşı yapılan ilaçlarda kullanılıyor.

Zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran en önemli özellik, oleik asit zenginliğidir.

Bu asit özellikle meme kanserini tetikleyen veya kötü genlerini durdurma özelliğine sahip. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaşlanmanın etkilerini de azaltır.

HEMEN DOKTORA GİDİN

Şeker hastasıyım. Son zamanlarda yumurta yediğim zaman karın ağrısı başlıyor. Safra kesemden şüpheleniyorum. Ne yapmalıyım?

EVDE varsa ultrason yap!

Gerçekten. Şaka bir yana ne olur uzun süreli hastalığı olanlar tespit ettikleri sıkıntıları düzenli takip edildikleri doktorlarına iletsinler. Kendinize tanı koymayın. Doktora anlatın.

Yağlı ve yumurtalı gıdalar safra kesesinin kasılmasına yol açar. Bu da ağrıyı başlatabilir.

Şeker hastalarında tekrarlayan safra kese taşlı iltihapları olabilir. Genellikle ilk sağlıklı fırsatta operasyonla hastalık risk ve kaynağı olan safra kesesi bedenden uzaklaştırılır.

Hem tansiyonum yüksek hem de şeker hastalığım var. Doktorlar "Kilo ver" diyor. Kilo verince hastalıklarım geçer mi?

İNŞALLAH geçer. Doktorlar geleceği bilmez. Kehanet yapmaz. Hem tansiyon yüksekliği hem de şeker hastalığı şişmanlarda daha ciddi seyreder. Daha kötü sonuçlara neden olur.

Hastalıklarının şiddetinde düzelme ihtimali oldukça yüksek. Kilo verirsen kalp hastalığı oluşma riski azalır, tansiyon düşmesi kolaylaşır, kan şekeri düzenlenmesi rahatlar, yağlı karaciğer düzelir, uyku da solunum durması azalır.

Hareket et, sağlık bul.