Eşim üzülmesin diye
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Evet olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, yanmalar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir...
CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ
Nafiz Bey, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?
KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır.
Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir.
Yumurta olmadığında hamilelikte olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.
54 yaşındayım. İktidar sorunu yaşıyorum. Sertleşemiyorum. Daha çok erken değil mi? Hastalık olabilir mi?
ÖZELLİKLE sinir stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır.
Sertleşme sorunu yaşanır.
Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler.
Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma...
AYIP OLUR MU?
Nafiz Bey merhabalar. Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz daha iki aylık. Şimdi bu cinsel ilişki meselesini eşime açsam sizce ayıp olur mu? Bu durum bebeğe zarar verir mi?
EŞLER arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki.
Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.
Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir.
Genellikle erkek kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Hamilelik sırasında alınan fazla kilolar kadının psikolojisini olumsuz etkiler.
Böyle bir durumda doğumu izleyen 6. haftadan sonra ciddi bir egzersiz programı ve emzirmeyi takiben uygulanacak profesyonel diyetler yarar sağlayabilir.
Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler.
Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.
BOL BOL KEKİK KULLAN
53 yaşındayım. Yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntem yok mudur?
ÖNCE sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Yeterince sıvı almamak, yeterince uyumamak, stres artışı, ishal gibi sıvı kaybedilen urumlar, anti depresan kullanımı, çok sarımsak tüketmek ve bunun gibi durumlarda tansiyon düşüklüğü söz konusu olabilir. Kekik kullanımınızı arttırın. Kekik tansiyon düşüklüğünü düzenler.
Halamın kalp yetmezliği ve KOAH'ı var. Şimdi de ayak damarı tıkandı. Ameliyat dediler ama korkuyor. İlaca başladılar. Ne yapalım?
ÇOKLU hastalıklar ilerleyince organ çalışmaları ameliyata müsaade etmeyecek kadar bozulabilir. Hareketsizlik nedeniyle pıhtılı hastalıklar ortaya çıkar. Öncelikle var olan ilaç tedavisini sürdürün.
Ayrıca mutlaka ozon tedavisi ihtimalini değerlendirin. Ozon tedavisi sadece tıkalı damar hastalığına değil kalp yetmezliği ve KOAH hastalığına da faydalar sağlayacaktır. Ayrıca ozon tedavisi sırasında verilen yüksek enerjide Günlük işlerini yapmasını arttıracaktır.
Babam 59 yaşında sirozdan şüpheleniyorlar. Karaciğerinden parça alıp test yapacaklar. İçkisi-sigarası yok. Bu hastalık neden olur?
SİROZ, karaciğerin yetersiz çalışması demektir. Alkol sadece sebeplerden bir tanesidir. Mikroplar, ilaçlar, kimyasal maddeler, romatizmal bazı hastalıklar da Siroz yani karaciğer yetersizliğine neden olabilir. Hatta kriptojenik siroz denilen herhangi bir sebebin bulunamadığı siroz tipleri vardır. Biyopsi tanı koymak için çok önemlidir. Tanı konduktan sonra tedavi edilebilir olup olmadığı netleşir.
38 yaşındayım. Medya sektöründeyim. 10-11 saat çalışıyorum. Tükendiğimi hissediyorum. Bildiğim bir hastalığım yok. Önerinizi bekliyorum.
SEKTÖREL olarak beyin aktif durumdasınız. Stres, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol, adrenalin düzenini hallaç pamuğu gibi atıyor. Özel sigortaların sağladığı check-up her detayı göstermez. Örneğin açlık glikozunuz bakılır. Ama şeker yükleme testi yapılmaz. Bu nedenle düzenli takip edileceğiniz iç hastalıkları uzmanı bulun. Ayrıca medya binaları manyetik dalgalara maruz kalırlar.
Çalışanlarda "Elektro Smoq" dediğimiz bedeni halsiz bırakan durum meydana gelir. Mıknatıs detoksu ile bu tedavi edilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri