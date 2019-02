Sen onları dinleme

Nafiz Bey, kafam takıldı. "Sarımsak yersen cinsel ilişkide daha başarılı olursun" diyorlar. Ne kadar yersem başarılı olurum?

EŞİN sarımsak kokusunu seviyorsa başarılı olursun.

Her gıdanın kendine has özellikleri var. Önce eşini düşünenler ne yerse yesin başarılı olurlar. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil.

Cinsel ilişkinin başarısı organların boyutlarıyla ve skor ile ilgili değildir. Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur. Bir de hikayelere çabuk inanırlarsa ömür boyu iflah olmazlar.

Sen onlara uyma. Sarımsak sofranızda bulunsun.



Yaşım 39. Boyun fıtığım var. Son üç aydır ağrıdan yürüyememeye başladım. İlaçlar bir işe yaramadı. Ne yapmam gerekir?

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler.

Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir.

Güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir.

Ameliyat olup olmamana da o karar verir.



Babam 5 yıldır tansiyon hastası. Doktor, anevrizmadan bahsetti. Nedir bu?

TIBBİ olarak tanımlamak gerekirse de anevrizma vücuttaki herhangi bir atardamarın bölgesel olarak normalde olması gereken çapının 1,5 katından daha geniş olmasıdır. Vücutta anevrizmanın en sık görüldüğü bölge karın ana atardamarıdır.

Normali 3 santim olan aortun çapının, 4 santimden daha geniş hale geldiği durumlarda abdominal aort anevrizmadan bahsedilir.



​ERKEN MENOPOZ...



10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? Sizin fikriniz nedir?

MAALESEF sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor.

Bence bunların anlatılmasına değil anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın.

Sigaranın menopoza değil, menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadıların yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girdiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının zarar görmesine ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Günlük içilen sigara miktarının artması yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.



NEFESİM DURUYOR!



Yaşım 39. 3 ay önce evlendim. İlişkide sorunlarım var. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar "şerbet iç" dedi. Ama hala kötüyüm. Neden?

PANİK var, yoğun ve sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim.

Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.

Merak etme.