İsteksizim...

2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Bugünlerde eşimle ilişkiye girmek istemiyorum. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı?

SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Cinsel isteksizlik diye tarif edilir.

Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar cinsel isteği geri plana atabilir. Hatta eşiniz de aynı nedenlerle size cinsel talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin.

Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın. Bugünün işini yarına bırakmayın.



Yaşım 39. 3 ay önce evlendim. Hanımla ilişkiye giremiyoruz. Nefesim kesiliyor, bitiyorum. Arkadaşlar "Şerbet iç" dedi. İyice kötü oldum. Neden?

PANİK var, yoğun kaygı ve sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların ve tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.

Merak etme. Harekete geç.



SORUNUM ERKEN BOŞALMA



27 yaşındayım. Günde 20 kere tuvalete çıkıyorum. Erken boşalma sorunum da var. Doktor depresyon ilacı verdi. Benim sıkıntım ne?

HEYECANLI, panik ve kaygılı bedenlerde bu şikayetler olabilir. Kendine güvensizlik, korku yaratır.

Korku, hormonları hızlı ve fazla çalıştırır. Bağırsakların çabuk boşalır. Bu çabukluk, korku ve kendine güvensizlikle cinsel ilişki sırasında da çabuk boşalırsın. Duygusal, hassas kişiler bu şikayetleri sık yaşar. Hiçbir şey sağlıktan kıymetli değil. Her şeye kafanı takma.

Gereksiz yere kendini fazla sıkma. Aldığın depresyon ilacının etkileri uzun sürede fark edilir. Bu ilaç senin kendini değiştirmen için bir zaman kazandırır.



Nafiz Bey, ben maden mühendisiyim. Hacamat ve ağır metaller ile ilgili bir şeyler okudum. Ben hacamat yaptırmalı mıyım? İyi gelir mi?

EĞER kanama bozukluğu, anemi gibi hacamat yapılmasına engel bir durumunuz yoksa, yaptırabilirsiniz. Bedene; solunum, cilt ve sindirim yoluyla giren ağır metaller bedenden kolay kolay uzaklaştırılamaz.

Hacamat ya da Wet Cupping Therapy yöntemiyle bu soruna çözüm üretilir. Yapılmasına engel bir durum yoksa hacamat yaptırabilir.



EŞİM ÇOK KİLOLU



Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Hemen bitsin istiyorum. Sebebi nedir?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), batın içi kitleler, tümörler, apseler, enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, bağırsak ve mesane problemleri ve rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın.

İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın.



Nafiz Bey, 21 yaşındayım. Meme kanseri konusunda kaygılıyım. Ne yapmalıyım?

KAYGI tüm hastalıkların anasıdır. Kaygıdan vazgeç. Önce muayenenin nasıl yapacağını öğren. Meme muayenesi, memelerde yumru, şişlik ve kalınlaşma gibi kanser belirtisi olabilecek değişiklikleri kişinin kendi başına kontrol etmesi demektir.

Meme kanserinin erken evrelerde teşhis edilebilmesi hastalıktan sağ kalabilme şansı çok daha yükseltir. Tüm meme kitlelerinin yüzde 80'i iyi huylu olmasına rağmen, kendi kendinize yapabileceğiniz düzenli bir meme muayenesi ile tehlikeli olabilecek değişiklikleri erken dönemde yakalayabilirsiniz.



25 yaşındayım. Saçlarım dökülüyor. Evlenirken sorun olur diye korkuyorum. Saçlar neden dökülür? Günlük ne kadar saç dökülmesi normaldir?

HER şeyi kafana takarsan hayat boyu hastalıklar yanından ayrılmaz. Erişkin bir insanda 5-6 milyon civarında kıl bulunur. Tamamen saçla kaplı bir başta ortalama 100 bin adet saç vardır. Bir saçın ortalama ömrü 2-7 yıldır.

Saçın büyüme döngüsü yaklaşık 2-3 yıl sürer. Her saç teli bu aşamada ayda bir santim kadar uzar. Her gün yaklaşık 100 adet saç dökülmesi normaldir.



47 yaşındayım. 9 yıldır sigara içiyorum. KOAH olmuşum. İlaç alıyorum. İçtiğime çok pişmanım. Başka neler yapabilirim? Önerilerinizi bekliyorum.

PİŞMANLIĞINIZ iyiliğe giden yolun ilk adımı olmuş. Akciğer yenilenmesi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin. Hacamat tedavisi uygunluğun varsa ağır metal birikimlerinden kurtulabilirsin. Fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerinden faydalanabilirsin. Sana özel tedaviler için iç hastalıkları uzmanı bul.