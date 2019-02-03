Eşimden utanıyorum
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen, eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir.
Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.
İlişki öncesi hazırlık şart.
Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme, şikayeti ortadan kaldırabilir. Önce bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı, psikolog ve psikiyatrist desteği al.
Nafiz Bey, 26 yaşında evli bir bayanım.
Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor.
Tehlikeli olur mu? Ne yapmam gerekir?
SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV, cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir.
Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
SORUNUM ERKEN BOŞALMA
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Taşı sıksam suyu damlıyor. Ancak erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden bir dakika sonra meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel ve ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma, 'erken boşalma' diyoruz. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma, cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12- 14 dakika sonra olmaktadır.
Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar.
Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.
Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
PROSTAT BANA ENGEL
67 yaşındayım.
Prostat ve şeker hastasıyım.
İlişkide zorlanıyorum. Ne yapmam lazım?
YAŞ ve şeker hastalığı, beraberinde hipertansiyon ile tıkayıcı kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. Bu hastalıkların ilk bulgusu iktidarsızlık ve sertleşme sorunu olabilir. Yani İlişki de zorlanmak deyince en azından ben böyle anladım.
Kan şekeri dengesizlği de başarısız ilişkilere neden olabilir. Prostat büyümesinin ilaçlarını düzenli kullan. Ultrason kontrollerini kaçırma.
Stres önemlidir.
'Ya olmazsa' dersen, olmaz. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı bu işi çözer. Gerekirse mutluluk çubuğu ihtimali bile olabilir.
Çözüme koş.
HUZURSUZUM...
41 yaşında bir mühendisim. Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez cinsel ilişkiye girebiliyoruz.
Huzursuzum... Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri ve ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler.
Bu sayı sizin için yeterliyse, bizim için sorun yok.
Unutmayın cinsellik sadece "cinsel organların" ilişkisi değildir. Eşinizle birbirinize daha çok dokunarak ve haz vererek ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Nelere iyi gelir? Bilgi verir misiniz?
CİLDİN daha temiz, yumuşak ve daha genç olmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır. Kan ve lenf sistemini temizler. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir.
Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Depresyon ve sıkıntıyı ferahlatır. Şifa olsun.
Kalp kapağım değişti.
"Sarımsak kalbe iyi gelir" dediler. Gerçekten faydalı mıdır?
SEN sarımsak yeme. Kalp kapak ameliyatlarından sonra kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçlar verirler. Sarımsak, bu ilaçların etkisini arttırabilir. Kendiliğinden ve kolay kanamalar olabilir.
Her ne sebeple olursa olsunlar sulandırıcı ilaç kullananlara sarımsak önerilmez...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri