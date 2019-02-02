Aşkta ‘bunalım’ yaşıyorum
CİNSEL beraberlikten kastın nedir? Diğer cins ile birlikte olmak ayrı şey, diğer cins ile cinsel ilişkiye girememek ayrı bir şey.
Anladığım kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Beraberinde psikolog desteği al. Korkularını bir kağıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin?
Bunu da yaz. Panik olma...
Annem 65 yaşında. Hassas bağırsak hastalığı var dediler. Sürekli karnında yanma var. Haftada bir gün ancak rahat ediyor. Nasıl geçer?
HUZURSUZLUK varsa bağırsaklar da etkilenir. İnce düşünmesin, her şeyi dert etmesin. Su içsin. Sebze ve meyveyi sofrasından eksik etmesin.
Vakti gelince tuvalete gitsin.
Sabahları aç karnına 2 yemek kaşığı asidi az olan sızma zeytinyağı içsin.
Hareket etsin. Elinle karnını sağdan sola ovalasın. Ayağını ve karnını sıcak tutsun. Hala şikayeti devam ediyorsa dışkıda gizli kan, CRP ve ilaçlı bağırsak filmi gerekebilir. İç hastalıkları uzmanına götür.
24 yaşında bayanım. 3 aydır idrarımda yanma var. Doktor antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmalıyım?
İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. İşin peşini bırakma.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri