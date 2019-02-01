Eşim sürekli isteksiz!
KİŞİLERİN günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de troid çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.
SERT DİYE Mİ FAYDALI?
Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Mutlu olmuşlar. Keçiboynuzu sert diye mi bu işte faydalı, başka sebebi var mı?
KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın...
Yaş 58, 1.5 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?
KEMİK erimesinin birçok nedeni var.
Biri de menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşkta ‘kriz’ yaşıyoruz 31 Ocak 2019, Perşembe Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımız da kötüleşti. Krizden önce çok iyiydi. Utanıp doktora...
- 57’sinde cinsellik 30 Ocak 2019, Çarşamba Nafiz Bey, 57 yaşındayız. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada...
- 75 yaşında aşk... 29 Ocak 2019, Salı Nafiz Bey, daha 75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. İlişkide eskisi gibi başarılı değilim. Ne...
- Çocuğumuz olmuyor 28 Ocak 2019, Pazartesi Nafiz Bey, sıkıntım çok büyük. Çocuğumuz olmuyor. Hiçbir hastalığımız yok. Neden böyle oldu? ÖNCELİKLE aynı doktorun...
- 62 yaşında cinsellik 27 Ocak 2019, Pazar 62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri