Aşkta ‘kriz’ yaşıyoruz
CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, bu da öyle bir şey. O yüzden doktorunuzla mutlaka görüşün.
Herkesin hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun, düzenli egzersizler ile hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler, ilişki öncesinde alınabilir.
Nafiz Hocam, eşimle cinsel ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim memnun değil. Moralim bozuk. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin, bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Eşinizi anlayın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.
Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendine ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme, dokunma dönemini daha uzun tutun.
Ruhunu da okşayın.
Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.
Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
NEFESİM DURUYOR!
Yaşım 39. 3 ay önce evlendim. İlişkide sorunlarım var. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar "Şerbet iç" dedi. Ama hala kötüyüm. Neden?
PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek.
İç hastalıkları uzmanına git.
Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.
Merak etme. Harekete geç.
GÜCÜM KUVVETİM YOK
Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan kullanayım mı?
SAKIN doktorunuzdan habersiz cinsel güç arttırıcı ilaçlar kullanmayın.
Bazı tansiyon ilaçları, cinsel güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...
46 yaşındayım. Yeni biriyle tanıştım. Geçen gün bana "Öpüşmekle cinsel hastalıklar bulaşabilir mi?" diye sordu. Dondum kaldım. Neden sormuş olabilir?
SANA bu soruyu neden sorduğunu ancak o, bilir. Ona sor. Benim uzmanlık soruma gelince ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez.
Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir.
Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar ve iltihaplar yoluyla bulaşma olabilir. Bu durumda, AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri