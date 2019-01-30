57’sinde cinsellik

Nafiz Bey, 57 yaşındayız. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada kaç keredir?

HERKESİN ayakkabı numarası, göz rengi, tansiyonu ve nabzı farklıdır.

Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durum da değil.

Size göre uygunu neyse devam edin. Mutluluk, elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. Mutluysanız, ilişki sayısını kafaya takmayın.



İLİŞKİDEN MEMNUN DEĞİLİZ



37 yaşında yeni evli bir çiftiz. 2 haftadır ilişki sırasında eşimin ağrısı oluyor. Bu durumdan memnun değiliz. Hangi doktora gitmek gerekir?

ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani, kadın hastalıkları uzmanına götür. Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım.

Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir. Dikkatiniz için teşekkürler.



52 yaşındayım. 9 aydır adet görmüyorum. Ama ateş basması şikayetim falan yok. Girmemiş olabilir miyim? Menopozda başka hangi şikayetler olur?

ÖNCELİKLE menopozdan korkulmaz. Doğal bir süreçtir.

Yumurtalıklar, yumurta üretemez hale gelir. Çocuk sahibi olma isteğiniz yoksa, bu korkulacak bir durum değildir. Adet görememe nedeni olan başka hastalıklar da vardır. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Şikayet olarak sadece sıcak basması olmaz.

Terlemeler, uykusuzluk, baş ağrıları ve sinirlilik en sık görülen şikayetlerdir.

Menopoz sonrası aylar geçtikçe cinsel organda (vajina) kuruluk, cinsel ilişkide acı ve ağrı, cinsel istek azalması ve idrar şikayetlerinde (idrar yaparken yanma, tuvalete yetişememe, idrar kaçırma gibi) artış meydana gelebilir. Kan yağlarında değişiklikler ve kolesterol düzeylerinde artış olabilir.Bununla birlikte kalp hastalıkları riskinde artış olabilir. Ve tabi ki osteoporoz, yani kemik erimesi ise diğer tedbir alınması gereken önemli bir sorundur.



EŞİMDE BİR SORUN VAR



Hocam ben 34 yaşındayım, eşim de 32 yaşında spor hocası. 7 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir. Ama ilişkide sertleşme sorunu yaşıyor. Çabucak bitiriyor. Doktora görünsün mü?

ÖNCELİKLE cinsel ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Yani gençliği ve güçlülüğü başka bir konu. İşyerinde sıkıntısı varsa, borcu varsa, kaygısı varsa hemen sertleşme sorunu olabilir.

Bunun yanında gelin ve kaynana gibi uzun süren, çözülemeyen aile içi sorunları varsa sertleşme zor olur. Uykusuzluk ve yorgunluk, isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir. Bu da erkekleri cinsellikten soğutabilir. Arkasından da beden hormonları etkilenip sorunun iyice kalıcı hale gelmesine neden olabilir. En iyisi eşinle bunları konuş.

Çözebileceğiniz sorunları çözün. Her şeye rağmen şikayetleri geçmiyorsa doktor başvurusu gerekir.



HANIMDAN UTANIYORUM



3 ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmekten utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Acaba bir şey söyler mi diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?

BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.



24 yaşındayım. Kansızlığım var. Pekmez yiyorum ama sıkıldım. Pekmez bu kadar etkili mi?

EVET, oldukça etkili. Doğal olarak, şeker katkısız yapılan pekmez, meyve özütüdür. Dolayısı ile vitaminler, kan tuzları, karbonhidratlar, hatta yağlar açısından yoğun, konsantre haldedir. Bu nedenle hangi yaşta olursak olalım besleyici değeri çok kuvvetli bir gıdadır.

Demir eksikliği anemisi tespit edilen hastaların beslenmelerine kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra birer yemek kaşığı pekmezi eklediklerinde, anemi hastalıklarının düzeldiği gözlenmiştir.



Hocam, tiroidim az çalışıyor. Daha önceki yazınızda bir hastaya manyetik yatak kullan demiştiniz. Benim için de önerir misiniz?

TİROİT bezinin az çalışması sık görülür. Çoğu kez otoimmunite dediğimiz bedenimizin bağışıklık sisteminin kendi kendine düşman olması sonucu oluşabilir. Bedenimizin bozulan mıknatıslığının düzeltilmesi, boşalan akümüzün doldurulması oldukça önemlidir. Bedenimizin normalleşmesi birçok hastalığın bedenimiz tarafından tamirini arttırır. Sana da faydalı olur.



Benim cinsel organımda, sünnet derimin dibinde küçük küçük tomurcuklar oluştu. Aile doktorum siğil dedi. Bu siğilin bir tedavisi var mıdır?

CİNSEL organlarda çıkan, siğil dediğimiz değişiklikler Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz bir mikroba bağlı olarak gelişir. HPV, bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Kişi, vücudunda gözle görülür siğil taşımasa da, mikrobunu yani HPV'yi bulaştırabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülmeye başlar. Ayrıca genital siğil ve HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir.

Üroloji, enfeksiyon hastalıkları ve cilt hastalıkları uzmanına muyene ol.