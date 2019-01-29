75 yaşında aşk...
ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı, CRP ilk adım genel bilgilerini verir.
Hatta gerekirse ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır.
Damar sertliği artar.
Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var.
Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuçta ne olursa olsun gurur ve onur vesilesi yapma.
8 yıldır şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama bir yıldır gözlerim bulanık görüyor. Doktor, "Şeker, gözlerini bozmuş" dedi. Kör olur muyum?
UZUN süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar. Gözdesi retina tabakası zarar görür.
Görme işlevi bozulur. Çok ileri bozulmalarda körlük maalesef olabilir. Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalar yapabilir. Düzenli doktor takibinde kal. Kan şekerini olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap. En az 10 bardak su iç.
Mutlaka günde 1 saat egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.
Oğlum 11 yaşında. Sabah kahvaltı yapmıyor.
Sadece bir bardak süt içiyor. Yemeden okula gidiyor. Bu yeter midir? Ne yapmamı önerirsiniz?
HAYIR. Çocukların kahvaltıda süt içmesi faydalıdır. Ancak tek başına yeterli değildir. Yanında peynir, yumurta, ekmek ve vitamin kaynağı olarak sebze ile meyve de tüketilmelidir.
İnşaat yaparken sadece çimento, sadece demir, sadece tuğla nasıl yeterli değilse, beden büyürken de çeşitli gıdalara ihtiyaç duyulur.
GURUR MESELESİ YAPMA
Nafiz Bey, ben erken boşalma sorunu yaşıyorum. Artık çok mutsuzum. Bunun bir tedavisi yok mu?
VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al.
Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle bu konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Gurur meselesi yapma. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.
SARIMSAK MUTLU EDER
Hocam, "Sarımsak yersen cinsel ilişkide daha başarılı olursun" diyorlar.
Ne kadar yersem başarılı olurum?
EŞİN sarımsak kokusunu seviyorsa başarılı olursun.
Bunda sıkıntı yok. Ancak sana bir tavsiyem daha var. Öncelikle sihirli gıda peşinde koşma. Her gıdanın kendine has özellikleri var. Önce eşini düşünenler ne yerse yesin başarılı olurlar. İki kişilik bir uygulamanın sadece senin yediklerinle başarıya ulaşması mümkün değil. Cinsel ilişkinin başarısı organların boyutlarıyla, kronometreyle ve skorla ilgili değildir. Bu konulara düşkün olanların stresi çok olur.
Bir de hikayelere çabuk inanırlarsa ömür boyu iflah olmazlar. Sen onlara uyma. Sarımsak sofranızda mutlaka bulunsun.
BEDDUA ETTİ
66 yaşındayım. Eski eşimle başım dertte! 6 ay önce boşandık. Bana "İşeme inşallah" diye beddua etti. 2 aydır çatallı işiyorum.
Sık sık idrarım geliyor. Bedduadan mıdır?
UZMANLIK alanım ile ilgili bilgiler verebilirim. Erkeklerde ileri yaşlarda prostat bezi hastalıklarına bağlı idrar yapma şikayetleri gelişebilir. Az ve sık idrar yapma, gece sık idrara çıkma ve çatallı kesik kesik idrar yapma olabilir. Bize gelen hastalarımıza bu durumda TPSA, FPSA, tam idrar tahlili, CRP, TSH, tüm batın usg testleri yaparız. Üroloji uzmanına muayene ol. Stres her şikayeti arttırır. Kaygı azaltıcı tavsiyeler veririz. En kısa sürede dediklerimi yaptır.
Hocam su içmeyi çok seviyorum. Ancak bazı sular bana acı geliyor. Dilimde mi bozukluk var?
BAŞKA şikayetin yoksa mesele yok. Suların tadı farklıdır. Sertlik diye ifade edilir. Suların sertliği, temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yeraltı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir. Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının baş faktör olduğu bilinmektedir.
Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir. Afiyet olsun.
ÇOCUK İSTİYORUZ AMA...
3 aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Tahlil yaptırdık. Benim guatrım az çalışıyormuş. Adetlerim de biraz düzensiz. İlaç kullanmam gerekir mi?
EVET. Önce iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroit bezinin az çalışmasına hipotroidi denir. Hipotiroidi, genç yaşta başlarsa seksüel gelişme gecikir.
Erkeklerde, cinsel istekte azalma gelişebilir. Erişkin kadınlarda; adet bozuklukları, yumurtlama olmaması ve adet kanamasının fazla olması görülebilir. İlaç tedavisi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Yaşım 47. Ani göğüs ağrım olunca hastaneye gittik. Anjiyo yaptılar ve stent taktılar. "Yine tıkanabilir" dediler. Taktıkları malzemeden mi olur?
HAYIR. Resmi kurumlar, uluslararası kabul görmeyen tıbbi malzeme kullanmazlar.
Farklı markalı malzeme de kullanılsa riskler olabilir. Stent işlemi sonrası damar, pıhtı veya plağın bir parçası ile tekrar tıkanabilir. Tekrar daralma ilk 3-6 ay arasında en sık olarak görülür. 6 ay geçtikten sonra aynı bölgede tekrar daralma olması nadirdir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri