Çocuğumuz olmuyor
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları uzmanı takibi şart.
Erkeklerde penis hastalıkları, çocuk açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin, kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.
Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği, ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.
Doktoru seç, takibe geç.
Nafiz Bey, 7 senelik evliyim. Erken boşalma sorunum var. 5 dakikada orgazm oluyorum. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası ve isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.
Önce uykunu al. Yorgunluk, erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma.
Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.
İLİŞKİDEN KORKUYORUM
4 aylık evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Ben ilişkiden korkuyorum.
"Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı?" diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir.
Korkma. Sabret.
Nafiz Bey ben şeker hastasıyım. Balık yağı kullansam iyi gelir mi?
HANGİ hastalık olursa olsun düzenli alınacak bu tip destek ürünlerini doktorunuza sorun. Yemek listenizde mevsiminde mutlaka balık bulundurun.
Uzun süreli ilaç tipi kullanmalar sonrasında kanda trigliseridler düşebilir. Ancak istenmedik bir şekilde kötü kolesterol yükselebilir. Kafanıza göre bu tip destek ürünler fayda yerine zarar verebilir.
ÇOK UTANIYORUM...
3 ay önce evlendik. Eşimle cinsellik konuşmaya çok utanıyorum. Bir de ilişkide tam istediğim gibi başarılı olamıyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Uzunluk kısalık mevzusunu uzatma...
Hocam, şişmanım. Çok sıkıldım artık bu durumdan. Spor salonuna kayıt yaptıracağım. Başka ne yapmalıyım?
ÖNCE sabırlı ol. İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol.
Normalse gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede egzersiz yeterli. 2 bin kalori harcamak için yaklaşık haftada 7 saat (420 dk.) çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim. Tabi perhiz yap, sıkıntılarını azaltmaya çalış.
AŞK BAŞIMI AĞRITTI
42 yaşındayım. 3 aydır ilişkide başım ağrıyor. Doktor "Hipertansiyon" dedi. Normalde başım ağrımıyorken cinsel ilişki de neden başım ağrıdı?
CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir.
Orgazm oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında olur. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir.
Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. Hipertansiyon ihmale gelmez.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri