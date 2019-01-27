62 yaşında cinsellik
Söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan, hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.
İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra" diyerek bu muayenelerini önemsemez... Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
Bunları hallet. Sonra hemen doktora...
23 yaşındayım. Boyum 162 santim. Kilom ise 79. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşımın uyguladığı diyeti yapsam, sıkıntı olur mu?
Doğru zayıflamak için doğru şeyler yapmak lazım. Bence önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol.
Her beden dünyada tek yaratılmıştır. Kilo almanın sebebi, arkadaşından farklı olabilir. Çözümü de farklı hale gelebilir.
Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Kişilere beslenme eğitimi ile yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması ve bu alışkanlıklar ile kaybedilen kilonun korunmasını sağlamaktır.
Şişmanlık, hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmekte önemlidir.
İyi şanslar.
EŞİMLE ARAMIZ KÖTÜ
39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım ama pek değişiklik olmadı. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?
Olur. Ama önemli olan sıkıntı, stres ve gerilimdir. Ön yargılı davranırsan düzelemezsin. Önce eşinle duygusal durumunu düzelt. Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat.
Sonra sütü süz ve günde 2 defa iç.
2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.
HEP AKLIMDA!
26 yaşındayım. Bekarım. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninkisi böyle değildir.
İLİŞKİDE SIKINTILIYIM
3 ay önce evlendim. Düğünden beri ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Yani işler sıkıntılı. Arkadaşlar, erken boşalma sorunundan bahsetti. Ben de ondan mı oldum?
ÖNCE erken boşalma nedir onu anlatayım. Sürekli olarak, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya sonraki 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel ve ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma diyoruz. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın, diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar.
Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi şart. İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.
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