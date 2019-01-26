Anlayış gösterin
HİÇBİR şey başlangıçtaki gibi olmaz. Her dönemin kendine özel dengesi vardır. Yorgunluk, cinsel isteksizlik sebeplerinin başında gelir. İyi uyuyun.
Akşam eşin bir bardak ahududu yaprağı çayı içsin. Sen de damiana çayı iç. Akşam birbirinize badem yağı (2 damla), ylang ylang yağı (2 damla) ve adaçayı yağı (2 damla) karıştırarak sırt, bacak ve kasıklarınıza masaj yapın. Gece için istek ve destek gerekir. Eşinizle birbirinize anlayış gösterin.
24 yaşında bir bayanım. Yumurtalıklarımda kist varmış. İnternette "Kanser olabilir" uyarısını gördüm. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin.
HEMEN internetten çık.
Yanlış bilgilenme, sende olduğu gibi panik atak yaratabilir.
Polikistik over hastalığı neredeyse her 10 kadının 1 tanesinde görülebilir. Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir.
Her duyduğuna inanma, inansan da panik yapma.
25 yaşındayım. İlişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Kendim mastürbasyon yaparken sıkıntı yok. Siz ne önerirsiniz?
CİNSEL ilişki, yalnız olmadığın bir durumdur. Yani başkalarının yanında ruh haliniz değişebilir. Psikolojik veya psikiyatrik bir desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Mutlaka uzman başvurusu yap.
Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, cinsel ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler. Bazen erken boşalma sıkıntısı yaratabilir.
Her şeyin aşırısı zarardır.
ÇOCUK İSTİYORUZ
Nafiz Bey, sıkıntılıyız. Daha 7 aydır evliyiz.
Eşimle bebeğimiz olsun istiyoruz. İlişkide korunmuyoruz. Gebelik şansımızı neler arttırabilir?
EŞİNİZ de, siz de genel kontrolden geçin. Gebeliğinize engel olacak bir hastalık veya farklılığınız var mı öğrenin.
Her şey normalse huzurlu bir ortamda, hafif tokluk hali ile dinlenmiş bir şekilde eşinizle cinsel ilişkiye girin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz.
Önümüzdeki ay beklenen adet tarihinizden 14 gün geri sayın. Bulduğunuz tarihten 2 gün önce veya 2 gün sonraki tarihleri belirleyin. Bu dönemde sık cinsel ilişkinin gebelik şansını artırabilmesi söz konusudur. Her şeyin hayırlısı olsun.
İLİŞKİDE SIKINTILIYIM
9 aydır şeker hastasıyım.
Yaşım 45. Şekerim açken 135'i geçmiyor. Son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar var. Şeker cinsel hayatı etkiler mi? Ne dersiniz?
HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın şeylerden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa, erkeklerde beyinden çıkıp cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozalabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın. Sıkıntı yapma. Gurur meselesi yapıp eşini de bunaltma.
AŞKTA KİLO SORUNU
Eşim çok şişman. İlişkimiz tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Sonra horluyor.
Askerde de horluyormuş. Perhiz yapmıyor. Boşanmak istiyorum.
Ne yapmalıyım?
BEN şişmanlığınla ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç hastalıkları uzmanını seç. Muayene ol.
Kulak, burun, boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bugünkü haline göre düzelir.
Hocam, zayıflamam lazım. Nişanlım "Evlenmem yoksa" diyor. Arkadaşım ise "Tehlikeli" dedi.
Neden tehlikeli olsun ki?
HIZLI kilo vermek için düşük enerjili diyetler, yani açlıklar sıkıntı yaratır. Nişanlın ile şartları konuş. Nikah tarihini gerekirse biraz uzatırsa sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsin.
Bu tip diyetler baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, safra ve böbrek taşı, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, soğuğa hassasiyet, mineral ve elektrolit dengesinde bozukluk, metabolizma hızında azalma yapabilir.
ANDROPOZDAYIM...
61 yaşındayım. Sertleşme sıkıntım var. "Andropoz oldun" diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez.
Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm, yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastalarında da görülür. FSH, LH, testosteron ve şeker yükleme testi yaptır.
Evleneli 7 ay oldu. İlişkide sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Bu durum bizi mutsuz ediyor. Eşim de huzursuzlanıyor. Hangi doktora gideyim?
ÖNCE pahik ve stres yapma. Cinsel tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma "Erektil Disfonksiyon" diyoruz.
Erkeklerde sık görülür. Yaş ilerledikçe daha sık görülür.
Ayrıca şeker hastalığında, damar hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. İlaçla ve psikoterapiyle tedavi edilmeye çalışılıyor. Üroloji uzmanı bul.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri