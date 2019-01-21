İstek duymuyorum
CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir.
Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.
24 yaşındayım. Demir eksikliğim varmış, doktor ilaç verdi. Son kontrolde her şey normal dedi. Ama komşular hala "Kansızsındır" diyor. Nasıl kurtulurum?
ÜZÜLME, sıkılma ve buna alış. Doktorun dediğini dinle. Yani her kafadan bir ses çıkar. Tıbbi olarak kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısının ve/veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyenin altına düşmesine denir. Tam kan sayımı bilgi verir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur. Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser ve iltihaplı bağırsak hastalığı olanlarda görülebilir. Bazı insanlar açık tenlidir. Komşularının dediklerine kafayı takma.
Komşu muayenesini değil doktorlarını dinle...
MENOPOZDA NANE YİYİN
Menopoza girdim. Eşimle cinsel ilişkide sorun yaşıyorum. Bu dönemdeki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal gıdalarla bir tarif verir misiniz?
D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. Menopoz sonrası kadınların, 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
1 yıllık evliyiz. Kuvvetli olmak istiyorum. "Erkek adam böyle mi olur" dedirtmem! Önerdiğiniz meyve-sebze falan olursa hemen alırım.
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
Nafiz Bey, 7 senedir evliyim, erken boşalmam oluyor. 5 dakikada orgazm oluyorum. Haftada 2 kez oluyor onda da mutlu olamıyoruz. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası ve isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Gerilim, erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.
EŞİM ÜZÜLMESİN DİYE...
4 aydır evliyim. İlişkiye girdiğimizde ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye söyleyemiyorum. Apandisitten ameliyat olmuştum. İlgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
27 yaşında bir bayanım. Boyum 172 kilom 94. "Obezsin" diyorlar. Kilolu muyum?
BU özelliklerinizle beden kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31 yani obezsiniz. Üzülmeye gerek yok. Alınganlık yok. Çünkü kilo yapar! Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir. Gerek hormonlar, gerek insülinglikoz düzenin gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana özel yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız.
Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim.
BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması ve paratroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Ameliyat öncesi hastalar doktorlarından alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi almalıdır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri