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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 19 Ocak 2019, Cumartesi

Eşinin gönlünü al

2 ay önce görücü usulü evlendik.
Şimdi eşim ilişkiden kaçıyor.
Kızgın mı anlamadım. Ne yapayım?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı ve acı gibi durumlara cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaşılır. İhmal etmeyin. Yoksa evliliğiniz olumsuz etkilenir. Kız evi naz evi. Eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et. Günahını alma.
Bedensel hastalıklara bağlı da olabilir.

Nafiz Bey, aşık oldum ve tansiyonum düzeldi. Kimse inanmıyor. Tamamen iyileştim mi?
AŞK, tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Sen yine de ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ağrıları kesilir.

48 yaşındayım. Yeni evlendim ama sertleşme sorunu yaşıyorum.
Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Gurur meselesi yapma.
Hemen bir üroloji uzmanına muayene ol.

53 yaşındayım. 5 aydır menopozdayım.
Bir de merak ediyorum.
Menopoz, ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Karşılıklı anlayış ile ilişki şikayetleri azaltabilir.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşinin gönlünü al
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