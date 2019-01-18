Eşim bana elini sürmüyor
PANİK yok bu bir.
Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarifliyor olabilir. "Ya olmazsa?!" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.
Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.
Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.
Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir.
Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur.
Sen de kendini sıkma.
Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret...
Şimdi 17 yaşındayım. 3 yıldır adet görüyorum. Herkes 'Adetini takip et' diyor. Bir türlü de tarif eden yok. Bir şey sorsam 'Ayıp değil mi kızım?' diyorlar.
Adetimi nasıl takip edeyim?
DOĞRU söylemişsin. Bak şimdi. Son adetin ilk günü ile gelecek adetin ilk günü arasındaki zamana dikkat et.
Adet doğurganlık özelliğinin başladığının işaretidir. Bir kadının yumurtalıkları her ay bir yumurta üretir. Eğer gebe kalınmazsa gebeliğe hazırlanmış rahim içi zarı adet kanaması olarak dışarı dökülür. Bunun zamanı da yaklaşık geçen adetin birinci gününden itibaren 14-16 günler civarıdır. Bu dökülme kanaması 4-5 gün sürer ve adet kanaması olarak adlandırılır. Eğer bir kadın 22 günden erken adet görüyorsa veya 40 günden geç adet görüyorsa Adet Düzensizliği var denilebilir.
SİNİR ŞEKERİ YÜKSELTİR Mİ?
İki yıldır şekerim var.
Ölç ölç yüksek çıkıyor.
Ömür boyu bunu çekecek miyim? Doktorlara gidiyorum.
Sonuç aynı. 'Niye ha bire yükseliyor' diyorum 'Sinirdendir" diyorlar.
Sinir şekeri niye yükseltsin?
ARABAYI 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur.
Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Sinirlenmeden okumaya devam et. Baskı altında iken, vücut "Adrenalin" ve "Kortizon" adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar.
Gerçekte stres, kan şekerinizin yükselmesine neden olur.
Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Sıkıntıdan kurtul.
Ayrıca ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.
Rahat et. Sihirli formül bu.
CİNSEL İLİŞKİDE BAŞIM AĞRIYOR
42 yaşındayım.
Son üç aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrıdı. Doktora gittim.
Hipertansiyon tanısı koydular. İlişki sırasında neden başım ağrıdı?
ORGAZM sırasında kan basıncı 30-50 milimetre cıva (mmHg) civarında yükselir. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner.
Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir.
İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır.
Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse acile gelir.
GEBE KALINCA İSTEKSİZLEŞTİM
İki yıllık evliyim. Beş aylık bebeğim var.
Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girme isteğim neredeyse kalmadı.
Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum.
Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?
SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. "Cinsel isteksizlik" diye tarif edilir.
Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler Cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin.
SİGARA MENOPOZ YAPAR MI?
10 yıldır sigara içiyorum. Günde bir paketi geçmiyor. Sigara menopoz yapar mı? Sigara neden menopoz yapsın? Sigara içmeyen menopoza girmeyecek mi?
MAALESEF sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor. Bence bunların anlatılmasına değil anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın. Menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var.
Sigara içen kadılarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor ve yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri