Erken boşalma sorunum var
Hastalık mı bu? Ne yapabilirim?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma denir. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları ve üroloji desteği gerekebilir.
37 yaşındayım. 3 aylık evliyim.
İlişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Mutsuzum. Ne yapayım?
İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilir. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez.
Ancak sertleşme sorunu uzun sürürse hastalık kabul edilebilir. Bunun için önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.
HEP AKLIMDA...
26 yaşındayım. Daha evlenmedim. Aklıma hep cinsellik geliyor. Neden?
YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur.
Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninkisi böyle değildir.
Nafiz Bey, şarküteride çalışıyorum. Mide ağrısı sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç. Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı, mide iltihapları ve on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç hastalıkları uzman muayenesi, diyet, yaşam şekli düzenlemeleri, ilaç ve takip rotasını takip et. Söylenenleri uygulamazsan şikayet tekrarlar. Karnın rahat etmezse kulağın rahat eder.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri