İlişkiyi etkilemez
Bu durum, cinsel hayatımı olumsuz etkiler mi?
HIZLI ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar olabilir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılıkları veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir. Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun.
Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir.
Cinsel hayatınızı etkilemez.
36 yaşında erkeğim. Yaklaşık 8 yıldır tansiyon yükselmesi sonucu başım dönüyor. Ara ara bu şikayetlerim devam ediyor. Tansiyonum 16-11 seviyelerine çıkıyor. Ne yapmam lazım?
GENÇ erkeklerde hipertansiyon beklenmez.
Bu nedenle ileri tetkik gerekir. Tiroit çalışması bozukluklarında, böbrek üstü bezi hastalıklarında, böbrek ve kalp damar tıkanıklıklarında, kullanılan farklı ilaçlarla, mesleki özelliklere bağlı olarak hipertansiyon ortaya çıkabilir.
Gençlerdeki hipertansiyon atakları, hayati sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle "Gencim" deyip ihmal etmeyin.
İç hastalıkları uzmanı takibine girin. Yapılmış tahlilleriniz varsa bana maille gönderin. Gerekirse İstanbul'a davet ederiz...
3 ÇOCUĞUMUZ VAR AMA...
Nafiz Bey 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin, ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Rahat olun...
Nafiz Bey, ne zamandır ağız kokum var. Açlıkta daha fazla oluyor. Ağız kokumun azalmasını istiyorum. İlaçsız bir şeyler yapılamaz mı?
YAPILIR. Birçok hastalık ağız kokusu yapabilir. Önce tanı koysak, daha iyi olur.
Genel önerilere gelelim.
Soğan ve sarımsak tüketme.
Yiyorsan da pişmiş halde tüket. Şekerli ve baharatlı yiyeceklerin tüketme, sonra ağız kokar. Ayrıca gün içinde ağız bakımını da yap. Diş çürükleri de ağzı kokutur.
Sigara içme. İçiyorsan da ağız bakımını ihmal etme.
Bol su iç. Sütlü ürünleri yedikten, içtikten sonra ağzını güzelce çalkala. Asitli, kafeinli içeceklerden sakın. Domates ve elma tüket. Etli yemekleri bir kerede çok yeme. Ağız gargarası kullan.
EŞİM BANA KIZGIN
31 yaşındayım, 3 ay önce evlendik. İlişki sırasında ağrı sorunu yaşıyoruz. Düğünden önce aileler gerildi.
Acaba bana kızgın olduğu için mi böyle davranıyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
Yoksa cinsel ilişki düşüncesi, ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.
Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Nafiz Bey, bilgisayar mühendisiyim. Her tarafım ağrıyor. Sık sık enfeksiyon geçiriyorum. Bir sürü vitamin alıyorum. Yanlış mı yapıyorum?
UZUN süre bilgisayar başında kaldığınızda bedenin belli kasları sürekli kasılır.
Bu da lenf dolaşımınızı farklılaştırır. Aynı zamanda işe ait stresler, bağışıklık sisteminizi olumsuz etkiler.
Beyin kullanımı yoğun bir iş yaptığınızdan beslenmeniz de size uygun olmalıdır. Bize bu haliyle başvuran hastalarımıza, kupa terapisi, mıknatıs detoksu, beslenme kursu, ozon tedavisi uyguluyoruz.
Bedeni kendine özel tedavi etmek tıbbi tedavinin özüdür.
Bu nedenle en kısa sürede iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Kalıcı tedavi için tespitler, tedbirler ve tedaviler başlasın.
DERDİM PROSTAT!
66 yaşındayım. İdrarımda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostatın büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek, prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hastanın bu nedenle hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine...
32 yaşındayım. 168 boyunda, 51 kiloyum. 1 yaşında kızım var. Benim kan şekerim hep düşük çıkıyordu. Şimdi ise yüksek çıkıyor. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE beslenme kursu almalısın. Doğru beslenmezsen bir süre sonra şeker hastası olursun. Ayrıca biraz zayıfsın. Beslenmen, emziriyorsan bebeğini de etkiler. Diyete başlayalım.
Yeterince su da içmelisin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri