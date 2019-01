Yeni evliyiz ama...

Nafiz Bey, 3 aylık evliyiz. Cinsel ilişki sırasında canım acıyor. Eşim yavaşlıyor ama şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor? Ne yapalım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir.

Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın. Tedavi edilebilir, korkma.



Nafiz Bey, ben kiloluyum. Doktorum, "İnsülin direncin var. Şeker hastası olabilirsin" dedi. Şeker hastası olmamak için neler yapmam gerekir?

HAFTADA en az 200 dakika hareket et. Yani günlük en az 30 dakika yürüyüş ve benzeri egzersiz yap. Diyet düzenlemesi yap.

Vücut ağırlığın fazlaysa yaklaşık yüzde 7'sini azalt.

Bunları yaparsan uzun vadede insülin direncin de şeker hastası olma riskin de azalır.



EŞİME İLGİ DUYMUYORUM



Doktor Bey, ben bitiğim. Eşime karşı eskisi gibi ilgili değilim. Erkeklik de bitince daha ne kaldı? İlaç kullanmak istemiyorum. Ama siz ne önerirseniz yeriz... Ne yapalım biz?

ÖNCELİKLE sakin olun.

Cinsel istek yoksa, birliktelik gerçekleşmez.

Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri, çam fıstığıdır. Bu besin içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde kadınlara enerji verir. Seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar.

Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun.

Stres azalmazsa ilaç da, gıda da bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.



5 yıldır şeker hastasıyım. Ayaklarımda uyuşma oldu. Komşum da şeker hastası, "Sinirlerin bozulmuş olabilir" dedi. Tamam dedim ama pek de bir şey anlamadım. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

ŞEKER hastalığında sinir lifleri zarar görebilir. Buna nöropati deriz. Nöropati, sinir hasarıdır. Sinirler beyin ile vücudumuzun her bölümü arasında mesaj göndererek, görmemizi, duymamızı, hissetmemizi ve hareket etmemizi sağlar. Sinirler aynı zamanda biz farkında olmadan çalışan kalbimizin atması, akciğerlerin nefes alması için de sinyal gönderir. Nöropati, diyabet hastaları arasında çok yaygın bir problem olduğu halde, diyabetli hastaların birçoğu durumlarının ya farkında değil ya da rahatsız değillerdir.

Nöropati diyabetin uzun vadeli istenmeyen etkilerinden biridir. Yüksek kan şekeri seviyelerinin (hiperglisemi) sinirlerin sinyal göndermesine ayrıca sinirlere oksijen ve besin taşıyan kan damarlarına zarar verdiği bilinmektedir.

Diyabetin kontrolü sinirin zarar görme riskini azalttığı için önemlidir. Mutlaka EMG çektir. İç hastalıkları uzmanı, endokrinoloji uzmanı veya nöroloji uzmanıyla görüşmelisin.



ÇOK UTANIYORUM



20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım "Tuvaletini yapamazsın, doktora git " dedi. Korkuyorum. Böyle birşey olur mu gerçekten?

OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat. Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.



​PANİKTEYİZ...



Yeni evliyiz. Eşimle karar verdik ben prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık! Ne yapalım?

ÖNCELİKLE alışverişlerinizde son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatifi de kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Sonra tabi ki bekleyin.

Eşinizin adet tarihini takip edin. Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.



Hocam hipertansiyon hastasıyım. Hacamat yaptırabilir miyim?

EVET yaptırabilirsin. Ancak uygun koşulların hazırlanması lazım. Bize başvuran hastalarımızda önce pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz. Kanama ve pıhtılaşma testleri, tam kan sayımı başta olmak üzere gerekli tetkikleri planlıyoruz. Tansiyonun dengede olması şart.

Ardından tarih belirleyip uygulama yapıyoruz.

Özellikle beden çalışmasının düzenlenmesi, kemik iliği çalışmasının uyarılması, damar içi basıncın azaltılması, ağır metal detoksu yapılması faydalı etkiler gösterir.

Sağlıklı insanların da yılda iki kez hacamat yaptırmasını tavsiye ediyoruz.



Nafiz Bey, derdim sıkıntım büyük. Ülserim var. Ama haplar alerji yapıyor. İlaç yerine ne tavsiye edersiniz?

KUDRET narı bitkisinin ülser, reflü ve gastrite karşı olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Kudret narı yağı aç karnına sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı tüketildiği zaman mide ülseri tedavisinde faydalı olduğu belirtilmiştir.