Erkeklerde cinsel isteksizlik
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal-sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu, panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince troit çalışma bozukluğu, kan şeker dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri, testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla.
İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir. Ruh halin açısından psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur. İstersen yaparsın.
1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum.
İlişkide hemen bitiyorum. "Erkek adam böyle mi olur" dedirtmem. Önerdiğiniz meyve filan olursa hemen alırım.
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile cinsel isteği arttırdığı belirtilir.
Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
KIZARIKLIK OLUYOR
60 yaşındayım. 19 yıldır vajinal bölgemin kenarlarında kızarıklık var. Geçmiyor. Biyopsi yapıldı. "Lezyon var" dediler. İlaç verdiler. Kadın doktoru alınması gerektiğini söyledi. Ancak cilt doktoru "Olmaz" dedi. Ne yapayım?
TEDAVİ tanıya göredir.
Biopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir. 19 yıldır devam eden bir lezyon prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi, fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. Biopsinizi bana iletin.
39 yaşındayım. 3 yıldır gaz problemim var. Karnım her gün ağrıyor. Doktora gittim, idrar enfeksiyonu çıktı. Huzursuz bağırsak sendromu teşhisi kondu. Bazı ilaçlar kullanıyorum. Başka ne yapabilirim?
BU hastalıkta en önemli konu huzursuzluk, sıkıntı, stres, kaygı ve korkulardır.
Yani bataklığı kurutmadan sineklerden kurtulamazsın.
Eğer burnun tıkalıysa hızlı yemek yeme zorunda kalırsın.
İyi çiğneyemezsin, hava yutarsın. Bunlar şikayetlerini arttırır. Dışkılama hissi olunca tuvalete gitmeyi erteleme.
Ayağın ve karnın soğuk olmasın. İlaç tedavisine gelince. Muayene olduğun doktor tarafından sana özel olarak planlanması uygun olur.
TEMİZLİK ÖNEMLİ
Eşim gemici. Ayda 1 kere beraber olabiliyoruz.
Ardından mutlaka idrar yolu enfeksiyonu oluyorum.
Neden acaba. Ne önerir siniz?
İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka uygun temizliklerini yapmalı. Ciltlerdeki mantar enfeksiyonları bile ilişki sonrası sistit nedeni olabilir. Eşlerin birinde idrar yolu enfeksiyonu varsa diğerine bulaşır. İdrar yollarındaki uzun süreli enfeksiyonlar tekrarlayabilir.
Bu nedenle tam idrar tahlili yaptır. İdrar kültürü de gerekebilir.
Açlık tokluk şekerini ölçtür.
Unutmadan ilişki bitiminde idrarınızı yapmanızı da tavsiye ediyoruz.
24 yaşındayım. Seyisim. 8 yıldan beri toprak yiyorum. Garip ama dayanamıyorum.
Halsizliğim var. Başka doktora anlatamıyorum. Bu nedir?
BU anlattığın duruma Pika sendromu diyoruz.
Gıda niteliğindeki besinler dışındaki yabancı madde olarak tanımlanabilecek maddeleri tüketme isteği olarak tanımlanabilir. Pika sendromuna sahip kişiler silgi, kalem, kum, kireç, cam, sabun, toprak ve daha birçok maddeyi lezzetli bir yiyecek yermiş gibi iştahla yerler. Dünya genelinde yaygın denebilecek sıklıkla görülen bu sendroma sebep olan etkenin ise vücutta var olan mineral eksikliği olduğu düşünülmektedir. Özelikle demir, çinko ve magnezyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin vücutta yeterli miktarda olmaması kişileri besin dışındaki maddeleri tüketmeye teşvik eder. Bu hastalığa iç hastalıkları uzmanı olarak bizler bakarız. Mutlaka muayene edilmen ve tahliller yapılman şart.
34 yaşında muhasebeciyim. Daha önce romatizma tedavisi gördüm.
Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım önerirsiniz?
BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde Aritmi veya Disritmi diye adlandırılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir. Eski Romatizma tarifin Romatizmal Kapak Hastalıkları açısından riskleri düşündürür. Önce muayene sonra takibe devam.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri