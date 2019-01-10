Yakında evleneceğim ama
2 ay sonra evleneceğim. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Ne yapmalıyım?
CİNSEL ilişki, cinsel organlar yoluyla ve vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin, yani müstakbel eşinin cinsel sağlığı çok önemli. Bulaşıcı hastalık testlerinizi birlikte yaptırın. İlişki öncesinde de temizliğinize önem verin.
51 yaşındayım. 7 yıldır şeker hastasıyım.
Cinsel hayatım sıkıntılı. Eski halimden eser yok. Ben de eşimde durumdan huzursuzuz.
Sizce ne yapmalıyım? İlaç önerir misiniz?
ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir.
İlaç, sadece işin bir kısmıdır.
Sofrada diyet yapmayan, yatakta sıkıntı yaşar. Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan şeker hastalığına bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir.
Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde şeker hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç, seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin.
Piyasa işi yalan yanlış hap benzeri şeyleri alma. Cebini gereksiz boşaltma.
CİNSEL HAYATIM BAŞARISIZ
2 aydır işsizim. Cinsel hayatta başarısız olmaya başladım. Maddi olarak sıkıntı verir diye cinsel ilaç da kullanamıyorum. Ne yapalım?
BULUNDUĞUN durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun.
Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Hemen iş bulup çalış. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul.
Bu durum elbette cinsel hayatını etkiler, ancak çözümsüz değil.
"Şimdi ne yapabilirim?" diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince, cinsel gücün yerine gelir. Düzenli beslenmek, uyumak ve cinsel ilişki öncesi dinlenmiş olmak önemlidir.
Hocam, güvenlik amiriyim. 4 yıldır da astım hastasıyım. Haftaya izine çıkacağım. Kayak yapmak istiyorum. Ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE soğuk havada ve yüksek yaşam alanlarında astımlı hastalar için riskler var. Oksijen azalır. Doğru giyin. Maske tak. Mangal ve sigara dumanına uzak kal. Aşırı yağlı, baharatlı ve acı yemekler tüketme. İlaçlarını yanına almayı ve kullanmayı unutma. Birlikte gittiğin arkadaşların sana bir şey olursa nasıl davranacağını öğrensin. Oksijen ölçer al.
Parmak ucundan ölçümle nefesini rakip et. İyi tatiller.
Stresteyim, halsizim. Arkadaşlarım "Depresyon ilacı kullan" diyor. Alsam işe yarar mı?
KARARSIZ kişilik yapısı, strese girmeye yatkındır.
Böbrek üstü bezi çok çalışırsa bedenimiz çabuk yorulur. Kan şekeri dengemiz, tansiyonumuz, midemiz olumsuz etkilenir. Zor öğrenip kolay unuturuz. Sen de bunlara dikkat et. Hemen depresyon ilaçlarına sarılma.
Her sıkıntı depresyon değildir.
Ispanak, soya fasulyesi, süt ve ürünleri, yumurta, et, balık, su, ceviz, badem, fındık tüket.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
62 yaşındayım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor.
Benim ise hala isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Acaba ne yapmam gerekir?
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır.
Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
Bunları hallet.
Kuzenim 58 yaşında. Meme kanseri olmuş. Genetik demişler.
Ben de kanser olur muyum?
KENDİ başınıza hareket etmeyin. Bir doktora başvurun.
Sizin için planları ve takipleri düzenlesin. Meme kanserinin erken tanısında mamografinin kaliteli çekilmesi çok önemlidir.
Kanser varsa tanı konulamayabilir.
Bu nedenle meme kanserinin erken tanısı için rutin kontrollerde dijital mamografiler kullanılmalıdır.
Bu değişimlerin kanserleşmeden hemen önceki hali, dijital mamografiler sayesinde yakalanabilir.
Doktoruna güven.
O seni doğru yönlendirecektir.
4 aylık gebeyim. Tansiyonum büyük 13, küçük 8 çıktı. "Tehlikeli dikkat et" dediler. Bebeğime zarar verir mi?
KORKMA. Tansiyon değerlerin büyük 14, küçük 9'u geçmemiş. Gebelikte 14/9'u geçen tansiyonlar anne ve bebeği için tehlike yaratır. Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az dört saat aralıklarla en az iki kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır.
Kilo alma.
Korkma. Her şeyi kafana takma.
Takipte kal.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri