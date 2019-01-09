Elim ayağım titriyor
BAL ve şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir.
Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir.
Yine olmazsa diye düşünmen de sıkıntıyı arttırır. Hemen şeker yükleme testi yaptır iç hastalıkları uzmanı takibine gir.
11 haftalık hamileyim. İlk gebeliğim. Bulantım çok. İlaç kullanmam gerekir mi?
EN sık rastlanılan gebelik şikayetlerinden biri bulantı kusmadır. Hamile kalınmasından 5-6 hafta sonra başlar. 2. ve 3. aylarda artar.
Sonra yavaşlar. Küçük bir bölümünde şikayetler sadece sabah saatlerinde görülür.
Hiç doğum yapmamış, genç, çoğul gebeliği olan, aşırı kilolu kadınlarda daha sık görülür.
Protein içeriği yüksek gıdalar, B6 vitamini ve zencefil dengeli tüketilirse faydalıdır. Ancak bir iç hastalıkları uzmanı ve kadın doğum uzmanı takibiyle başka bir hastalığa ait bulantı olup olmadığı netleştirilmelidir.
İlaç kullanımın düzenlenmelidir.
Kafana göre ilaç kullanma.
YA ÇOCUĞUM OLMAZSA?
Nafiz Hocam, ben nişanlıyım. Arkadaşlarım, "Cinsel organın küçükse çocuğun olmayabilir" dedi. Nişanlıma söylemeye çekiniyorum. Ne yapacağım? Tedirginim.
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği on santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Sıkıntın, cinsel organının sertleşmesi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.
Gelin hanımın ne diyeceğine gelince... Doğrusu bilemem.
Bu kolesterol işi çok karıştı hocam. Ailemde kolesterol var. Bende de var. Yemeklere dikkat ediyorum. İlaç kullanmam gerekir mi?
SADECE kan tahliline bakarak tedavi kararı vermeyiz. Kolesterol aynı zamanda bedenimizin kendi ürettiği bir maddedir. Yine de tedbir gerekir. Doğru gıda ve yemek yeme uygulaması kan kolesterol düzeyini yüzde 30 kadar düşürebilir. Yani yemeği düzeltmek, her şeyi düzeltmez.
Varsa sigarayı bırak. Hareket et, bol su iç ve stres yapma.
Kuru baklagiller, yeşil çay, zeytinyağı, kuruyemişler, portakal ve narenciye meyveleri, domates kolesterolün dengelenmesini sağlar. Aile riskin nedeniyle takip şart.
Damar tıkanıklığı düzeyine göre ilaç kullanman gerekebilir.
Nafiz Bey, ben zayıflamak istiyorum.
Metabolizmamı nasıl hızlandırabilirim?
DÜZENLİ beslen. Az ve sık sık ye. Öğün atlama.
Spor yap, kasların çalışsın.
En az bir saat mutlaka yürü. Hayvani ürünlerden ve bakliyattan mutlaka tüket. Düzenli ve yeterli uyu.
Günde 2 litre su iç. Sebze ve meyvesiz öğün geçirme. Biber yemeyi unutma. Gerekirse iç hastalıkları uzmanına mutlaka danış. Hadi kolay gelsin...
HEMEN BİTİYORUM
7 senedir evliyim, erken boşalma oluyor.
5 dakikada ilişkimiz bitiyor. Haftada 2 kez oluyor onda da böyle oluyor. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk ve isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile!
Zaten 3 tane hap da yutulmaz.
Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.
Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.
Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.
Ailemde kalp hastalığı var. Doktor babama "Fındık ye" demiş. Biz zaten fındıkçıyız. Fındık kalp hastalığından korur mu?
TEK başına fındık, sihirli değnek değildir. Bizde de kehanet yok. Sigara içiyorsan, sıkıntı yapıyorsan uykusuz kalıyorsan ve hareket etmiyorsan fındık yesen ne olur? Yemesen ne olur?
Fındık bedendeki kolesterol seviyelerini düzenleyerek damar sertliği gelişmesini azaltır. Damar koruyucu kolesterol yapımını arttırır.
Şeker hastalığı için de koruyucudur. Yapıdaki yüksek E vitamini, vücudun günlük ihtiyacını karşılamakta, yağları ve hücreleri korumaktadır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, folik asit içeriği ile vücutta birçok faydalı etkilere neden olmaktadır. Tabi yiyebilirsin.
34 yaşındayım ve 1 yıldır evliyim. 6 aydır erken boşalma sorunu yaşıyorum. 4 yıldır şeker hastasıyım. Bundan kaynaklanıyor olabilir mi?
ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.
Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Yani önce şekerini kontrol altına almalısın. Diyabet ihmal edilmemesi gerekin bir hastalıktır. Düzenli doktor kontrollerini sakın aksatma...
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