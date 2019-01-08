Zeytinyağı yetmez!
CİNSEL ilişki öncesi psikolojik durum, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili huzursuzluklar cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres ve depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin de başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
54 yaşındayım. 103 kiloyum, 158 santim boyundayım. Kilo veremiyorum iştahım çok.
Tuvalete çıkamıyorum. Şekerim 90 civarında. Psikolojim de biraz bozuk gibi. Ne yapacağım ben?
ÖNCELİKLE şeker yükleme testi yaptırmanı öneririm. Anlattıklarına bakılırsa kan glikozun yani kan şekerin düşüyor. Bu da ani açlık ve atıştırmalarına neden oluyor. Gereğinden fazla enerji de sürekli kilo almana neden oluyor. Ayrıca bu duruma yol açabilecek prolaktin yüksekliği, hipotroidi gibi diğer bazı hastalıklarında araştırılması da önemli. Stres, sıkıntı ve depresyon da fazla yemek yemeye neden olabilir. Yani seni bedenden ruha toparlamak lazım. Hemen iç hastalıkları uzmanı takibine gir.
İLİŞKİDE SIKINTILIYIZ
7 aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. İlişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. Ağrı yapıyor. Krem sürsem mi?
ANLAŞILAN gergin bir durumdasın. Evlilik, yeni bir hayat demektir. Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması ve cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır.
Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekân yokken sıkıntı çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var.
Her kremi kullanma. Kaldı ki başka hastalıklar da olabilir.
Hızlıca cinsel ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organlara zarar vermiş olabilir.
51 yaşındayım. 3 aydır ara sıra hıçkırık nöbetlerim oluyor. Tahlil yaptırdım bir şey çıkmadı. Hıçkırık gelirse ne yapayım?
6 saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvur.
Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın acı, ekşi gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir. Beyin hastalıkları gibi durumları araştırmak içinde nöroloji uzmanı muayenesi şart.
Kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Tansiyonum da değişiyor. Neyim var?
KALP atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır. Sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. EKG Holter, 24 saatlik takip yapılması iyi olur.
İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına git. Tedbir al.
6 AYDIR İSTEKSİZİM
Nafiz Hocam, ben 48 yaşındayım. İşlerim de özel hayatım da kötü. 6 aydır eşime karşı isteksizlik yaşıyorum. Bana yardım edin.
MADDİ manevi ortalık karışmış. Kişiler günlük hayatlarında kendine ve ortama güvenini kaybederse akıllarına cinsellik gelmez.
Önce eşinle borçları, kötü giden halleri, isteksizliğinin nedenlerini konuş. Bunu gurur meselesi yapma. Hiç tahlil ve muayeneden bahsetmemişsin.
Kan şekeri düşmesi, tiroit çalışma bozukluğu ve daha birçok hastalık cinsel performansını, beyinsel performansını olumsuz etkiler.
İç hastalıkları uzmanı takibine gir. Yaptıklarını bana ilet. Bu akşam da eşinle muhabbet et.
Hocam 38 yaşında tüpçüyüm. 1 yıldır ara sıra belim ağrır. Geçen gün ağrı tam ayak parmağıma kadar indi. Bel fıtığı mı oldum?
BEL fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz. Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması, pörtlemesi ile oluşur. Bu durum hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Mekanik bel ağrısı, genellikle bel bölgesi kasları, kas lifleri ve eklem bağlarının aşırı zorlanması ya da sinirsel gerginlikler nedeniyle gelişir.
Fıtık haricinde diskin dış tabakasında meydana küçük yırtıklar da şiddetli ağrıya yol açabilir. Fizik tedavi uzmanına git. İhmale gelmez, bekleme...
46 yaşındayım. Meme kanseri için tedavi görüyorum. Kardeşimle balık yedik. İkimiz de ishal olduk. Ona verilen ilaçlardan kullanayım mı?
HAYIR. Kullanma.
Herkesin ilacı kendine. Sana has özellikler nedeni ile bedenin hastalıktan farklı etkilenebilir. Önce doktora gitmen gerekir. İshal nedenini bulmak gerekir.
Aynı anda başlasa da aynı mikropla olmama ihtimali var. Tansiyonun normalse, ishalde kan sümük yoksa İshalde en önemli kural kaybedilen kadar sıvı ve tuzu bedene kaymaktır. Bağışıklık sistemi senin için önemli kafana göre ilaç kullanma.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri