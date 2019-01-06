Eşime söylemeye utanıyorum
Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş.
Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler, birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.
Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Psikolog, desteği de gündeme gelebilir.
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Ancak erken boşalma sorunum var. Ne yapmalıyım?
SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma erken boşalma diyoruz. Çoğu kadın, diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma her ikisi için sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel ilişkide eskisi gibi iyi değil. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün.
Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir.
Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
YENİ EVLİYİM AMA MUTSUZUM
Nafiz Bey, 3 ay önce evlendim. Sürekli idrar yollarım hasta. Eşim "Doktora götüreyim" dedi.
Ben de bilemedim. İlaç kullanmayı da sevmiyorum.
Bunalımdayım... Başka tavsiyeniz varsa sevinirim.
ÖNCELİKLE bazı tahlillerin yapılması gerekir. İdrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, CRP, açlık-tokluk şekeri testlerini mutlaka yaptır.
Önce üroloji uzmanı görsün.
Ayrıca küvet kullanma, duş al. Cinsel ilişkiden önce ve sonra bir bardak su iç. Cinsel ilişkiden 15 dakika sonra idrar yapın. El temizliğine dikkat edin. Çok temiz olayım diye fazla miktarda temizlik maddesi kullanmayın. Yoğurt, maydanoz, ısırgan otu, hatmi çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Babam 57 yaşında. 1 ay önce ilişki sırasında felç geçirdi. Ben de yeni evliyim ve bu durumdan endişelendim. Korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?
ÖNCE korkma. Korku tek başına riski arttırır.
Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her 10 yılda felç olma riski, 2 katına çıkar.
Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
PROSTATA KABAK ÇEKİRDEĞİ
Babam prostat ve kalp hastası... Komşumuz "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Siz ne önerirsiniz? Alalım mı?
ALIN. Ama siz yiyin.
Babanıza yedirmeyin. Kabak çekirdeği prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileriyle bilinen bir kuru gıdadır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez.
Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır. İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini, yağ asitleri bulunur.
Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.
Nafiz Hocam, eşimle 2 ayda 2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu, cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar ve şikayetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz.
Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.
Şikayetler olursa görüşürüz.
4 yıllık evliyiz. 4 aydır ilişkide ağrı hissediyorum.
Çok canım yanıyor. Ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE tespitiniz çok önemli. Çok net ve doğru tarif ediyorsunuz.
Derin ilişki ağrısı diye de ifade edebiliyoruz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, batın içi yapışıklıklar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir.
Bu yüzden bir an önce muayene ol. Tetkik, görüntüleme yaptır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri