Çok heyecanlıyım
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Erken boşalma, evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir.
Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa, strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.
Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda erken boşalma görülebilir. Psikolog desteği gerekir. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme...
Nafiz Bey, 26 yaşındayım. 11 aydır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Arkadaşlar "Kudret narı ye iyi gelir" dediler. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?
CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar.
Sen bunları halletmeye başla.
Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önereceklerim bunlar.
GÜCÜM KUVVETİM YERİNDE
Doktor Bey, derdime bir çare! 4 aydır kolesterolüm yüksek. İlişkide sertleşemiyorum. Gücüm kuvvetim yerinde aslında ama bilemedim. Kolesterol etkiler mi?
HAYIR. Kolesterol yüksekliği, direk ereksiyon sorunu yapmaz.
Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres, sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit hormon bozuklukları, kan şekeri düzensizlikleri, cinsiyet hormon bozuklukları, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ereksiyon sorunu olabilir. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel sıkıntı yoksa üroloji uzmanı devreye girebilir.
ONUR MESELESİ YAPMA
2 yıldır evli olmamıza rağmen çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. Eşim dururken benden neden istedi anlamadım.
Kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Benim neden yok?
BOĞAZINA bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zamanda kadın doğum uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?) Kadın doğum uzmanı, çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki.
Bu konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik semensperm- meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
Nafiz Bey, eşim hamile. 5.5 aylık oldu. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?
SAKIN ha! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. İdrar söktürücüler, bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
DEREOTU SANA İYİ GELMEZ
44 yaşındayım. Son 10 gündür cinsel organımda yanma hissi var. Orgazm olamamaya başladım.
İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen gerekir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
41 yaşındayım ve şeker hastasıyım. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Arkadaşlarım "Cinsel hayatın bitebilir" dedi. Ben de korktum. Bu doğru mu?
DİYABET, herkesi aynı şekilde etkilemez. Hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir.
Sertleşme için gerekli kan akımını kontrol eden sinirlerin işlevini bozabilir. Yapman gereken doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir.
Nafiz Bey, 1 yıllık evliyiz. İlişkide daha kuvvetli olmak istiyorum. Ne yememi önerirsiniz?
AVOKADO istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir.
Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir.
Aşırı tüketmek sakıncalıdır.
Demir, çinko ve magnezyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin vücutta yeterli miktarda olmaması kişileri besin dışındaki maddeleri tüketmeye teşvik eder. Bu hastalığa iç hastalıkları uzmanı olarak bizler bakarız.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri