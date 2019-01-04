Acele etme
Hangi uzmana gitmeliyim?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntıkorku- kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlik de eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca mutlaka psikolojik destek al.
Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.
Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
20 yaşındayım. Şikâyetlerim için doktora gitmeye çekiniyorum. Teyzem rahim ağzı kanseri olmuş. Bende de olur mu?
DOKTORDAN utanma olmaz. Şikâyetlerin neyse mutlaka paylaş. Düzenli sağlık kontrolleri ile rahim boynu kanserinden (serviks kanseri) ölümlerin büyük bir bölümü önlenebilir. Rahim kanseri gelişmesi birkaç yıl sürebilir. Yavaş büyür. Kanserli hücreler en çok 40 yaş ve üstü kadınlarda görülmektedir.
Düzenli muayeneler rahim boynu kanserini erkenden, çok iyi tedavi edilebilir evrede saptamaya yardımcı olabilir.
Hatta tarama testleri kanser gelişmeye başlamadan önce izlenebilen veya çıkartılabilen kanser öncülü yaraları da tespit etmektedir.
EŞİM SÜREKLİ İLİŞKİ İSTİYOR
10 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Bu bir hastalık mı?
HER şeyin aşırısı zarardır.
Sık cinsel ilişki cinsel organlar ve haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir.
Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
Boyum 1.72, kilom 94. "Obezsin" diyorlar.
Obez miyim? Hangi diyeti önerirsiniz?
BU özelliklerinizle beden kitle endeksi dediğimiz ölçümünüz 31 yani obezsiniz.
Üzülmeye gerek yok. Alınganlık yok. Şişmanlık düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır.
Önce iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir. Gerek hormonlar, gerek insülinglikoz düzenin gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız.
Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.
3 yıldır mide ülserim var. Ama iyileştim.
Ancak 2-3 gündür yemekten sonra sırtım ağrıyor. İlaca başlamak doğru olur mu?
ALIŞKANLIKLARIN eski haline döndüyse miden de eski haline döner. Önce gastrit sonra ülser. İlaç kullan ama önce muayene ol. Endoskopi gerekir mi gerekmez mi değerlendirelim. Uzun süreli açlıklar ardından hızlı tokluk durumu eski mide yarasını başlatmış olabilir. Yağlı, kızartma, yiyecekler, sigara, çay, çok yemek yeme, asitli içecekler-meyveler, süt-sütlü gıdalara dikkat etmen gerekir.
ÇOK YORULUYORUM
Eşimle ilişki sonrası yorgun düşüyorum.
Erkekliğimle ilgili bir sorun mu bu?
KADIN ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır.
Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar.
Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor.
Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.
D vitamini eksik çıktı. Güneşe çıksam yeter mi? Epilepsi için 18 yıldır ilaç kullanıyorum.
D vitamini kullanırsam ilacım etkilenir mi?
VİTAMİN D testinin düşük düzeyleri, yeterli güneş ışığına maruz kalmama veya vücut için gerekli olan vitamin D'nin diyetle alınmaması veya bağırsaklardan emilimi ile ilgili bir problem olduğunda gözlenebilir. Bazen nöbet tedavisinde kullanılan özellikle fenitoin (Dilantin), karaciğerde Vitamin D üretimine engel olabilir. Yani belki de kullandığı epilepsi ilacı D vitaminini azaltmış olabilir.
Bu zayıflama işini yiyeceklerle yapamaz mıyım? Yağ yakmak istiyorum.
Hangi gıdalar yardımcı olur?
YAĞ yakmak istiyorsan hareket et. Ama bir numaralı iş yağlanmamak. Yine de sihirli gıda arayanlar için iyi bir haberim var. Yardımcı gıdalar biber, yeşil çay, ananas, bakliyat, ton balığı, tavuk, tarçın, kahve metabolizmaya olumlu etkiler. Yediğinden fazla hareket eden zayıflar.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri