Evleneceğim ama...
Ben de bir şey diyemedim. Nedir bu hastalık?
İDRAR kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir.
İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş nadir de olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları balayı sistiti denir.
Nafiz Bey, ben 53 yaşındayım ve menopozdayım.
Cinsel hayatım bitecek mi endişeliyim.
Sağlıklı bir cinsel ilişki için neler yapmalıyım?
MENOPOZ doğal bir durumdur. Bu dönemde cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir. Aynı zamanda yumurtalıklar da çalışmadığından "Gebelik olur mu?" kaygısı olanlarda daha kaygısız bir dönem başlar. Ön yargılarınızdan kurtulun. Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin. Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın.
Fasulye, elma, hurma, nar, lahana, domates, brokoli, armut ve dereotu tüketin. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler
SORMAYA UTANIYORUZ!
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi sürüyor.
Cinsel hayatımız da artık eskisi gibi değil.
Doktora sormaya utanıyoruz. Ne yapalım?
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, bu da gayet normal. Doktorunuzla görüşün.
Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.
Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.
Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.
Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
46 yaşındayım. Sevgilimin yanağından öpecektim. Sorusuyla şaştım kaldım.
"Öpüşmekle cinsel hastalıklar bulaşabilir mi?" dedi. Acaba bana neden bunu sordu?
SANA bu soruyu neden sorduğunu ancak o bilir. Ona sor. Benim uzmanlık soruma gelince ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir.
Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma. Karşılıklı her şeyi paylaşın.
Nafiz Bey, 27 yaşındayım. 2 yıldır sigara içiyorum.
Günde en fazla 1 paketi buluyor.
Cinsel hayatım bozulur mu? Ne dersiniz?
SENİ sigaraya başlatan arkadaşlarında bunu bilse içmezler. Evet, sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
Nafiz Bey, tansiyon ilacı alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
SAKIN doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir.
Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...
Hocam kış başladı. Vitamin takviyesi almak istemiyorum. Hangi sebze ve meyvelerde C vitamini çok bulunur? Neler yiyelim?
FRENK üzümü, karalahanası, lahana, karnabahar, altıntop (greyfurt), portakal, mandalina, turunç, limon suyu (su katılmış olarak), yine portakal, mandalina, altıntop suyu, paprika, yeşilbiber, maydanoz, ananas, vişne, kuşburnu, çilek, tere, böğürtlen, ağaç çileği, roka, tere, çilek... Mevsiminde ne varsa mutlaka ye. Sadece C vitamini değil, envaiçeşit fayda var.
2 hafta önce "Tansiyonun yüksek" dediler.
İlaç verdiler. 42 yaşındayım. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor? Başka neler yapabilirim?
GAYRETİN sevindirici.
Çünkü sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Fazla olan her 10 kilonun verilmesi yüksek tansiyonun 5-20 mm cıva düşürür. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden de sakın. Az az ye. Sık sık ye.
Düzenli spor yapman örneğin haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman birçok yararlı etkisinin yanı sıra yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür.
Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı.
Bizden söylemesi...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri