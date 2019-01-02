İlişkide başarısız
EVET olabilir. Özellikle tiroit bezinin az çalışması, önce şişmanlık sonra buna bağlı diğer hastalıklara neden olabilir.
Ayrıca şeker düşüklüğü de şişmanlık, cinsel ilişkide performans düşüklüğü yapabilir. Prolaktinoma gibi hormonal hastalıklarda da aynı sonuçlar ortaya çıkabilir. Her ikiniz için de bir an evvel iç hastalıkları uzmanına başvursun.
Tahlil sonuçlarını bana iletin.
Nafiz Bey, 3 aydır yorgunum. 1 aydır da kaşıntım arttı. C vitamini alıyorum. Daha rahatlamadım.
Chia tohumu kullansam iyi gelir mi?
GELMEZ. Neden gelmez diyorum? Çünkü halsizlik, yorgunluk ve kaşıntının nedenini bilmiyorum. Nasıl öğrenirim? Sen öncelikle bir doktora muayene olursun. Buraya yazamadığın şikayetlerini, muayene bulgularını tespit eder, ön tanıya uygun tahliller ister. Sen de bana gönderirsin. O zaman chia tohumunu konuşuruz.
Tekrarlayan, devam eden, düzelmeyen şikayetlerde tesadüfi denemelerle vakit kaybetmeyin. Mesela tiroit bezinin az çalışması yani hipotroidi, düşük şeker, kansızlık, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kalsiyum yüksekliği gibi bir çok hastalık aynı şikayetlerle başlayabilir.
EŞİM İSTEMİYOR
62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Benim ne yapmam lazım?
DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş.
Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Zanlara, kuruntulara kapılırsın.
Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra!" diyerek bu muayenelerini önemsemezler.
Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
Bunları hallet.
Yaygın ağrılarım var. Fransa'da geçici görevdeyken ozon tedavisi önerdiler. Bilmediğim için yaptırmadım. Burada yaptırayım mı?
YAPTIR. Ozon tedavisinin gerek ağrı kesici özellikleri, gerekse hasarları tamir edici özellikleri biliniyor.
Fibromyalji ve benzeri ağrılar için tedavi olarak kullanılıyor.
Tıbbi medikal ozon uygulayan bir doktor tespit et. Takip ve tedavisini uygula.
Nafiz Bey, 14 yıllık evliyim. Eşim ilişki sırasında garip isteklerde bulunuyor. "Şöyle dur, böyle dur" diyor. Ben de utanıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım...
ASLINDA ne demek istediğinizi daha net anlatabilseydiniz daha net tavsiyelerde bulunabilirdim.
Şöyle ki bu konuda ki bazı talepler zamanla değişebilir.
Önemli olan doğal sınırlar içinde olup olmadığıdır. Eşler beraber olmak için doğal sınırlar içinde farklılıklar talep edebilir. Ancak karşılıklı istek olursa süreç doğal olur.
Bazı beyin tümörlerinin ilk belirtisi bile cinsel ilişki istek, davranışlarında anormallik olabilir. İç hastalıkları uzmanı, gerekirse psikiyatri gereksinimi olabilir.
AŞKA 'ŞEKER' MOLASI!
34 yaşında 1 yıldır evliyim. 6 aydır erken boşalma sıkıntım var. Doktora gitmedim. Şeker hastasıyım, ara ara ilaç kullanıyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalarında cinsel hayat, olumsuz etkilenebilir.
Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart.
Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse psikolojik destek al.
Gerilim de erken boşalmayı tetikler. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
Nafiz hocam, 2,5 yıldır romatizma hastalığım var.
Kortizon kullanıyorum. Nasıl besleneyim?
TABİİ ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir.
Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Düzenli balık tüket.
Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil ve yapraklı sebzeler, turpgiller sebzeleri, koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç), tam tahıllar, çay, özellikle siyah, yeşil ve beyaz çay iç.
4 haftalık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?
GEBELİKTE Omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla balık yağı almanın gestasyonal diyabet, hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır.
Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son üç ayda günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'den yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri