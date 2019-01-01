İlişkiden soğudum
SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Cinsel isteksizlik diye tarif edilir.
Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir.
Eşinizle bu konuyu paylaşın.
Birlikte çözüm üretin.
Gerekirse uzman desteği alın.
37 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum.
Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
ÖNCELİKLE sakin ol. Evli çiftlerin en büyük sorunu, sıkıntıların birbirleriyle paylaşmamaları. Sana "Eşinle konuştun mu?" diye sorsam muhtemelen utandım diyeceksin... İnsanlar cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler.
Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez. Eğer kendinde bir sıkıntı hissediyorsan psikolog veya psikiyatriste ihtiyacın olabilir. Utanma, çekinme...
ÖNCE EŞİNLE KONUŞ
7 aydır evliyim. Eşim bana elini sürmüyor.
Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor anlamıyorum. Ne yapmalıyım?
PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarifliyor olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanı gerekebilir. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de.
17 yaşındayım. 3 yıldır adet görüyorum.
Herkes "Adetini takip et" diyor ama nasıl takip edeceğimi söylemiyor. Ne yapmalıyım?
ADET doğurganlık özelliğinin başladığının işaretidir. Bir kadının yumurtalıkları her ay bir yumurta üretir. Eğer gebe kalınmazsa gebeliğe hazırlanmış rahim içi zarı adet kanaması olarak dışarı dökülür.
Bunun zamanı da geçen adetin birinci gününden itibaren 14.- 16. günleridir. Bu dökülme kanaması 4-5 gün sürer ve adet kanaması olarak adlandırılır.
Bir kadın 22 günden erken veya 40 günden geç adet görüyorsa adet düzensizliği var denilebilir.
61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım.
İlaç kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapayım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.
Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.
Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.
Günde 10-12 bardak su iç.
Mutlaka egzersiz yap. Üroloji muayenesi ol.
AŞK BAŞIMI AĞRITTI!
3 aydır ilişki sırasında başım ağrıdı.
Doktor, "Hipertansiyon" dedi. Normalde ağrımıyorken cinsel ilişkide neden ağrıdı?
CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir.
Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur.
Tansiyonun 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır. İhmale gelmez.
Sperm sayım 42 milyon çıktı. İlişkiye girdikten sonra bir hafta boyunca spermim gelmiyor.
İsteğim var ama spermim yok. Ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE sakin ol.
Sıkıntın belli sadece çözümü kalmış... Sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak.
Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.
Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.
Uzman muayenesi şart yani...
Nafiz Hocam, 39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik şikayetim var. Ne yapmam lazım?
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır.
Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu, panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır.
Tiroit çalışma bozukluğu, kan şeker dengesizliği, kansızlık, testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanına da git.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri