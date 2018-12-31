Utancımdan diyemiyorum!
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesiyle ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
Nafiz Hocam, 55 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır?
Bir de neden menopozda kemikler erir?
KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz...
Her kadında, menopoza girer girmez kemik erimez.
Alkol ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek kemik erimesi yapabilir.
Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azalması, kemik erimesine yakalanma riskini artırır. Kontrollerini aksatma.
ÇOCUĞUMUZ OLMADI
6 aylık evliyiz. Eşimle cinsel ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı.
Yanlış mı yapıyoruz. Hatamız mı var. Ne yapalım?
ÖNCE sabır. Sonra sabır.
Hep sabır. Öncelikle bir çift her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir. Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız 1 yıl bekleyin.
Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın hastalıkları uzmanına, erkek üroloji uzmanına muayene olmalı.
Ancak doğru cinsel ilişki nasıl olur? Yeterince bilinmiyorsa hemen uzmanından bilgi alın.
Yaşım 58. Doktor, "Rahim ağzından parça alalım" dedi. Komşum da gitti ona camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen smear dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında kullanılan yöntemlerdir.
Bu yöntemle rahim ağzında kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku çıkartılır.
2 aylık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum.
Balık yağı desteği de alayım mı?
GEBELİKTE Omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla balık yağı almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son üç ayda günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematüre doğum riskinin yüzde 33'den yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok.
Ama bütün mucizeleri balık yağından bekleme.
FITIK MUTLULUĞA ENGEL
Eşimde bel fıtığı var. Son 4 aydır ağrı çekiyor.
İlişkide de sertleşemiyor. Doktor, "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
Hocam bir endoskopi yaptırdım, hayatım karardı. Bağırsaklarımda polip varmış. Ne yapayım bilemedim. Kanser olur muyum?
ÖNCE sakin ol. Kimin kanser olup olmayacağını hiç kimse bilemez bu bir. İnternete ne yazılmış, niye moralin bozuk anlamadım. Polipler bir nevi et benidir. Bağırsak yüzeyinden başlar. Bağırsak içine doğru çıkıntı yapar. Saplı veya sapsız mantar veya tomurcuk gibi yapıları olan bezelerdir.
Poliplerin kanser yatkınlıkları yoktur. Ağızdan makata kadar her yerde olabilirler.
Çoğunlukla kalın bağırsakta yerleşirler. Birkaç milimetreden 6-7 santimetreye kadar değişebilirler.
Yağdan zengin ve liften fakir bir diyetle beslenmenin polip oluşumunu kolaylaştırabilir.
Ailesel yatkınlık da vardır.
3 aydır ekşimem var. Herkes "Reflüdür" diyor. Reflü demek bu kadar kolay mı?
REFLÜNÜN kelime anlamı geriye kaçış demektir. En sık rastlanan belirti ekşime, yanmadır.
Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gece de olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir. Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir.
Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal etme.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri