Prostattan bıktım
İDRAR yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Düzenli olarak günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca üroloji uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Gerekirse bir sonraki tetkik, takip için başka bir merkeze yönlendirebilir. Sabrın sonu selamettir. Hayırlısı.
Menopozdayım. Eşimin ısrarıyla ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanma oluyor. Neden?
ERKEK eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Bu nedenle her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle durumu paylaşın.
Evleneli 2 yıl oldu. İşlerim kötü. 5 aydır ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?
STRES ve huzursuzluk erken boşalmanın en sık rastlanan sebepleridir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Önerebileceklerim bunlar.
Depresyon ilacı kullanıyorum. 1 hafta önce birdenbire cinsel organım sertleşti. Ağrı yaşadım. Bir hastalık olabilir mi bu?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma priapizm diyoruz. Sert ve ağrılı bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri