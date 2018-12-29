Eşim hep isteksiz
ÖNCE hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla ilgili bir durumdur. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri de belirleyicidir. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz yani testosteron hormonlarında azalmalar olabilir. Doktor kontrolü şart. Fazla kafana takıp üzülme...
Eşimle ayda bir kez cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha iyiydik. Neden böyle oldu?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, stresleri, hastalıkları cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa görüşürüz.
41 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Kan tahlillerim normal. Ne önerirsiniz bana?
ÖNCE üroloji uzmanına git. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğun da bunda payı olabilir. Eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp, konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte "Nasıl aşarsınız?" diye birlikte düşünün.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri