Stres cinsel hayatı etkiler
Organımda yara çıktı. Ne yapmalıyım?
ANLAŞILAN gergin bir durumdasın.
Evlilik yeni bir hayat demektir. Kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekân yokken sıkıntı-streskaygı- evham çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her önüne gelen kremi kullanma. Doktora git.
Kemik erimem başlamış. Süt içince midem ağrıyor. Ne yesem iyi gelir?
KEÇiBOYNUZU ye. İyi gelir. Sütten yaklaşık 3 kat fazla kalsiyum var.
Liflidir kabızlık yapmaz. A, B, E vitamini çinko ve fosfor içerir. Kolesterolünü yükseltmez. Nefes rahatlatıcı özelliği de ekleyince sana da keçiboynuzunu yemek düşer. Pekmezinden ziyade kendisini ye.
Geçen sene reflü tanısı koydular.
Balgam çok oluyor. Reflü balgam yapar mı?
REFLÜ balgam yapmaz. Öksürük yapar. Üst solunum yolların ile ilgili uzun süreli iltihaplar, alerji durumları, sigara içimi, tozlu ortamda yapılan mesleklere bağlı tekrarlayan balgamlar olabilir.
Ayrıca muhtemelen burnun tıkalı.
Hepsinin bir arada değerlendirilebilmesi için uzman muayenesi gerekir.
Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal çıktı. Ne yapmalıyım?
ŞİŞMENİN birçok sebebi var. Alerjik testler, idrar tahlili, troit çalışma testleri ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip kişilerde stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir.
Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar, ortamın ısısı, nemi buna neden olabilir.
Kendi kendimi tatmin ediyorum.
Evlenince zararı olur mu?
HER şeyin aşırısı zarar. Aşırı kendi kendine tatmin yöntemi cinsel organına ait şekil farklılıkları, cilt tahrişi, prostat bezinin gereksiz aşırı çalışması, yorgunluk, uykuya eğilim, erken boşalma gibi şikayetlere yol açabilir. Evlendikten sonra da erken boşalma veya cinsel ilişkide sıkıntılar yaşayabilirsin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri