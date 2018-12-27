Eşimden utanıyorum
İlişki sırasında cinsel organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. Vajina kuruluğu ve iltihapları da ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı, psikolog ve psikiyatrist desteği gündeme gelebilir.
Ama hemen eşinle şikayetini konuş.
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim.
Ancak erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
PROSTAT AŞKIMA ENGEL!
67 yaşındayım. Prostat ve şeker hastasıyım. İlişkide zorlanıyorum.
Ne yapmam lazım?
BU hastalıkların ilk bulgusu iktidarsızlık ve sertleşme sorunu olabilir.
Kan şekeri düşüklüğü de, yüksekliği de başarısız ilişkilere neden olabilir.
Ayrıca şeker hastalığına bağlı sinir hasarı olmuşsa bu da ilişkiyi olumsuz etkiler. Prostat büyümesinin ilaçlarını düzenli kullan. Ultrason kontrollerini kaçırma. "Ya olmazsa" dersen olmaz.
İç hastalıkları ve üroloji uzmanı bu işi çözer. Gerekirse mutluluk çubuğu ihtimali bile olabilir. Çözüme koş.
28 yaşındayım. 2 yıldır adet göremiyorum. Erken menopoz dediler. Bana bir öneriniz var mı?
GEÇMİŞ olsun. Adet görememe şikayetini mutlaka araştırmaya devam edin. Prolaktin hormonuna baktırın. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Hayıt bitkisinin kuru meyveleri bu konuda uluslararası bilimsel çalışmalarla desteklenen etkilere sahiptir.
Günde 40 miligram kuru meyvenin yeterli olduğu biliniyor. Eczanelerde hayıt kurusu ekstresi diye 40 miligramlık kapsül hali bulabilirsin. Kaşıntı, çarpıntı bulantı yaparsa yan etkidir. Bırakabilirsin.
HUZURSUZUM...
41 yaşındayım. Hanımla haftada bir ilişkiye girebiliyoruz.
Huzursuzum... Bana yardım edin.
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik sadece "cinsel organların" ilişkisi değildir.
Eşinizle birlikte ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir
26 yaşında evli bir bayanım.
Cinsel organımda siğil çıktı.
Eşimde de var. Tehlikeli midir?
SIĞIL dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. Cinsel ilişki ile geçer.
Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum.
Faydalarını merak ediyorum.
Bilgilendirir misiniz?
CİLDİN daha temiz, yumuşak ve daha genç olmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur. Şifa olsun.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri