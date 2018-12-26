İlgi kaybolabilir
CİNSEL ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir.
Kadının kendi vücudundan memnuniyetsizliği de cinselliği olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Hamilelik sırasında alınan fazla kilolar da kadın psikolojisini olumsuz etkileyeceğinden cinsel isteksizliğe sorun olabilir.
Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca ilişki, bebeğe de zarar vermez.
60 yaşından sonra cinsel ilişki kalp krizine neden olur mu? Arkadaşımız ilişkide kriz geçirmiş ben de korktum... Riski var mıdır?
İLİŞKİ sırasında beden çalışması değişir. Eğer kişinin kalbi, damarı, tansiyonu ve şekeri bu halde bozulacak aşamaya gelmişse sorun yaşar.
Bu nedenle beden sağlığımız için şikayet yokken muayene olmalıyız. Sizler de muayene olun. Tansiyon ölçün. Efor testi, ekokardiyografi gibi testleri yaptırın. Tedbir alın.
Yoksa 60 yaşından sonra ilişki yasak diye bir durum yok. Size özel tavsiyeleri doktorunuzdan alın. Doktorunuzla her türlü bilgiyi, soruyu paylaşın.
NEREDE ESKİ GÜNLER?
Şişmanım, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Zayıflasam geçer mi?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi sendromu hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak. Kilo ver.
Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.
Ayrıca cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
Nafiz Bey, 51 yaşındayım. Menopoza giriyorum.
D vitamini düzeyime baktırayım mı?
D vitamini düzeyi tayini pahalıdır. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda, kan kalsiyumu düşük olanlarda, kan fosforu düşük olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır.
6 aydır yatarken belim ağrıyor. Hareket ettikçe azalıyor. 35 yaşında bel fıtığı olur mu hiç?
BEL fıtığının, yaşla ilgisi olmaz. Ayrıca bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer. 3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Geç kalma. Her durumda da iltihap tedavisi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin.
Oğlum 16 yaşında. Alerjik riniti var. Burun spreyi kullanıyoruz. Başka öneriniz var mı?
ÖZELLİKLE kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkamanız önemlidir. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Hatta çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine de neden olabilir. Doktorunun takibinde kalsın. Burun yoluyla ozon uygulaması, bu konuda başarılı sonuçlar üretiyor.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri