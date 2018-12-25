Eşinle muhabbet et
Severek evlendik ama neden böyle yapıyor anlamıyorum.
Ne yapmalıyım acaba?
PANİK yok, bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir bu da iki... Eşinle kavga yerine, muhabbet et. Eşin, "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir! Bunun dışında sosyal bir sorun uzatılıyor olabilir.
Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eş, dost, akraba, konu, komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa, iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.
Ruhsal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Canını sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de.
10 yıldır sigara içiyorum. "Sigara, erken menopoz yapar" diyorlar. Doğru mu?
SİGARA içen kadılarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor.
Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor.
Bu yüzden sigara içenlerde menopoz (adetten kesilme), içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.
İLİŞKİDE BAŞIM AĞRIDI
42 yaşındayım. 3 aydır cinsel ilişkide başım ağrıdı. Doktor, hipertansiyon tanısı koydu.
Sizce neden cinsel ilişkide ağrımış olabilir?
CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir.
Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur.
Kan basıncı 30-50 milimetre (mmHg) civarında yükselir.
Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir.
Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise, ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. Hipertansiyon ihmale gelmez, Acil'e gelir.
50 yaşından sonra Aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem ağrıyor. Aspirin'den midir?
ASPİRİNLE ilgili olabilir.
Herkese diye bir tedavi yoktur.
Doktorluk, kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü ve ülser gibi hastalıkların varsa Aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar olursa bekleme, hemen doktora git.
55 yaşındayım. Guatrım çok çalıştığı için 7 yıl önce ameliyat oldum. 6 aydır çarpıntım var.
Şekerim yüksek çıkıyor. Ne yapmam lazım?
ÇARPINTILAR hem tiroit ilacıyla, hem hipertansiyonla, hem düşük-yüksek şekerle ilgili olabilir. Bunun için her birini düzene koymak gerekir.
Önce tam tanı için EKG ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz. Cihazlar üzerindeyken çarpıntı olduğunda kan şekerini de ölçmelisin ayrıca aynı gün sabah, öğle, akşam açlık ve tokluk kan şekerini ölçmelisin. Bunları yapınca sonuçları gönder, bakalım.
ESKİ İSTEĞİM KALMADI
2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebeliğimden beri eşimle ilişkiye isteksiz oldum.
Hala çocuğumu emziriyorum. Bundan olabilir mi?
SIK karşılaşılan bir şikâyetiniz var. Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.
Cinsellik, anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir.
Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir.
Eşinizle bu konuyu paylaşın.
Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın.
17 yaşındayım. 3 yıldır adet görüyorum. Herkes "Adetini takip et" diyor. Ama kimse nasıl takip edeceğimi anlatmıyor. Nasıl takip edeyim?
DOĞRU söylemişsin. Bak şimdi. Son adetin ilk günü ile gelecek adetin ilk günü arasındaki zamana dikkat et.
Adet doğurganlık özelliğinin başladığının işaretidir. Eğer gebe kalınmazsa gebeliğe hazırlanmış rahim içi zarı adet kanaması olarak dışarı dökülür.
Bunun zamanı da yaklaşık geçen adetin birinci gününden itibaren 14. ve 16. günler civarıdır. Eğer bir kadın 22 günden erken adet görüyorsa veya 40 günden geç adet görüyorsa adet düzensizliği var denilebilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cinsel hayatı etkilemez 24 Aralık 2018, Pazartesi 6 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. Eşim komşulardan duymuş. Kadınlar hamile kalmasın diye tüp bağlatıyorlarmış....
- Depresyon aşkı olumsuz etkiler 23 Aralık 2018, Pazar 7-8 aydır sinirlerim bozuk. Depresyon ilacı kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatım bozuldu. Hapı bırakmalı...
- Şeker, cinsel isteği azaltır 22 Aralık 2018, Cumartesi 51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Şeker adamın suyunu çekermiş, yani erkeklik gidermiş. Sağlıklı cinsel hayat için...
- Korku ilişkiyi etkiler 21 Aralık 2018, Cuma 39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bana ne önerirsiniz? ERKEN boşalmanın...
- İlişkide sıkıntılıyım 20 Aralık 2018, Perşembe 55 yaşındayım. 2 aydır ilişkide sertleşme sorunum var. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Oldum mu gerçekten? PANİK...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri