Cinsel hayatı etkilemez
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, her şey eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
İkiniz de istiyorsanız, kadın hastalıkları uzmanına gidin...
Nafiz Bey, hipoglisemin hastasıyım, sürekli acıkıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana "Az az, sık sık ye" dediler. Ama sadece kilo alıyorum.
Bunun bir tedavisi yok mu?
VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar.
Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası olabilir.
Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor.
İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisi de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
53 yaşında erkeğim. Beyin kanaması geçirdim. Tedavi oldum iyileştim. Ancak ilişkide sertleşme sıkıntım var. Neden böyle oldu?
ÖNCELİKLE geçmiş olsun.
Zor bir hastalık atlatmışsınız.
Başlangıç olarak ürolojik muayene olun. Ardından iç hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Damar sisteminin ve beden çalışmasının ne durumda olduğu tespit edilsin. Var olan hastalığınızın nelere müsait olduğunu öğrenin.
Eksik hormon, vitamin ve mineral başta olmak üzere tamamlanacak bir durum var mı belli olsun. Kullandığınız ilaçların cinsel performansı azaltıcı etkilerini de değerlendirmeliyiz. Stres başlı başına olumsuz bir katkı yapar.
Nafiz Bey, babam 8 yıldır şeker hastası. Bu sefer insüline başladılar. Neye dikkat edelim?
İNSÜLİN kullanan şeker hastaları, insülin vurulduktan sonra mutlaka yemeklerini yesinler. Yoksa şeker düşüklüğü ani hayati riskler taşır. Son kullanma tarihi, kutusunda taşıma, doğru yeredoğru dozda yapılmalı. İnsülin yaptığını unutmayın. Tekrar fazladan iğne olursa şeker çok ve hızlı düşer. Sürekli aynı yere iğne vurmayın.
Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?
Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı?
BEN de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim.
Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim, cam kaplarda yaparım. Değilse, yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam da son kullanma tarihine bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz.
Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.
HEYECANLANIYORUM
Yeni evli ve heyecanlı bir çiftiz. Hele ben akşamı zor bekliyorum! Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim?
ERKEN boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinlik sıklığın artışınbu görülebilir.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.
Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Kebapçıyım. 1 ay önce aniden terledim.
Göğsüm ağrıdı. Acile gittik. Anjiyo yaptılar. Stent taktılar. Ne zaman çıkartırlar?
KALP damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur.
Bunun yardımıyla tıkalı kısıma genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir.
Stentler, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Bu balon da, çok ince ve uzun bir tüpe bağlıdır.
Takıldıktan sonra çıkartılmazlar.
29 yaşındayım. Adetlerim düzenli. 3 hafta önce sağ mememde şişme oldu. Doktor, meme grafisi çektirmedi. Önemli bir şey var mıdır?
MAMOGRAFİ memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir.
Mamografi, 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa yaşının da gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir. Doktorunun dediğini yap. Kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğren ve yap...
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri