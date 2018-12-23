Depresyon aşkı olumsuz etkiler
DEPRESYON hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz, kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.
Olmaz! Her ilaç, her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. 'Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan?' diye düşünmeyin.
İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Hayatta hiçbir şey, altın tepside önümüze gelmez.
Ayrıca herkesin ayrı derdi var. Yani her şey sadece senin başına gelmiyor. Kendine bir soru sor. "Şimdi ne yapmak lazım?" bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır.
"Niye ben?", "Ben bunu hak etmedim" gibi sorular hem boş hem de cevabının işimize yaramadığı sorulardır. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan psikiyatri uzmanına muayene ol.
Şeker hastasıyım. İnsülin kullanmaya başladım. "Şekerin düşmesin dikkat et" dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?
EĞER düzenli olarak yemek yeme listeni uygulamazsan, insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun, yani kan şekerin düşer. Kan glikozu düşerse; terleme, baygınlık hissi, solgunluk (cilt solgunluğu), baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, sinirlilik, bulanık görme, açlık hissi, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü, kişilik değişikliği, uyanma zorluğu, titreme şikayetleri olabilir.
Sende bu şikayetler olursa hemen kan şekerini ölçtür.
İLİŞKİDE SİNİRLENİYORUM!
Nafiz Bey, evleneli 5 ay oldu. Eşimle ilişki sırasında sinirli oluyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Bana ne önerirsiniz?
EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin.
Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Depresyon hapı kullanıyorsan mutlaka bırak.
Anti depresanların cinsel istekte azalma, uyarılamama, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir.
Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın.
Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir. Senin yetersizliğin veya beceriksizliğin değil.
Nafiz Bey, ben 3 aydır romatizmam nedeniyle kortizon kullanıyorum. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı? Ne önerirsiniz?
UZUN süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur.
Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı yüzde 0.25-1'dir.
Kemik kütlesindeki her yüzde 10'luk düşüş, kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar. Ayrıca romatizmal hastalıklarda kemik yapıları erkenden zarar görebilir.
Doktorunun kontrolünde yaklaşık 6 aylık aralarla kemik erimesi açısından takip edilmen gerekebilir.
FAZLASINDAN KAÇININ
Nafiz Hocam, ben 5 aylık evliyim. Bazen ilişkiden sonra menim gelmiyor. Korkmaya başladım. Neye baktırmalıyım?
ÖZELLİKLE genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. Kuru orgazm denilen bu durumda, orgazm sonrası meni gelmemesi söz konusu olabilir. En iyi ilacı cinsel perhizdir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz. Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıkları ve tedavilerinde, çeşitli prostat operasyonlarından sonra bu şikayet gelişebilir.
Sorun devam ederse üroloji uzmanına git.
Nafiz Bey, baş dönmem ve bulantım vardı. 6 aydır şikayetim devam ediyordu. "Menier" diye bir hastalık çıktı. Nedir bu hastalık?
MENİER hastalığı daha çok genç bayanlarda görülür. İç kulak tansiyonu artmıştır. Şikâyetler, nöbetler halinde gelir ve bazen günler sürer.
Nöbetlerin ne sıklıkta geleceği ve ne kadar ara vereceği belli olmaz. Önceleri nöbet bitince düzelen işitme kaybı zamanla kalıcı hale gelir. Başka hastalıklarla karıştırmamak bakımından hastanın iyi sorgulanması gerekir.
Hastalık baş ağrısı yapmaz. Bulantı ve şiddetli kusma yoksa halsizlik yapmaz.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri