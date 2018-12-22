Şeker, cinsel isteği azaltır
HASTALIĞIN gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok.
Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.
Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.
Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur ve cinsel istek azalabilir. Bu durumlara neden olmamak için gerekenleri vaktinde yapman uygun olacaktır.
25 yaşındayım. Şişmanım.
Hacamat yaptırmak istiyorum.
Bana faydası olur mu?
HACAMAT, tıbbi bir tedavi, sağlık destek ve detoks uygulamasıdır.
Bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Doktorlar tarafından yapılması uygundur. Hacamat öncesi kan sayımı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, INR, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti Hcv, Anti Hıv testlerinin yapılması uygula açısından önemlidir. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı merkezlerde, muayenehanelerde yaptırabilirsiniz.
97 kiloyum. Diyet yapıyorum.
Ama saçlarım dökülüyor.
Diyetle ilgisi var mı?
nnTABI ki var. Hızla kilo verdiren, vücudunuzu besinsiz bırakan açlık diyetlerini yapmaktan vazgeçin. Bunlar metabolizmanıza verdiği yıkımın yanı sıra saç sağlığınıza da kötü etki ediyor. Vücut yeterli besin almadığında ilk zarar gören saçlardır. Çünkü böyle bir durumda vücudunuz otomatik olarak hayati organlarınızı daha çok besliyor. Beslenemeyen saçlar da dökülebiliyor. Kafanıza göre diyet kafada saç bırakmaz.
İŞLEV BOZUKLUĞU
Evleneli 9 ay oldu. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Eşim bir şey demiyor ama bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Cinsel işlev bozukluğudur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Hastalık sebebi yoksa mesele yok. Yine de eşinle de bu konuyu konuş.
BOŞANMAK ÜZEREYİM
İşlerim bozuldu. 6 aydır eşimle ilişkiye giremiyorum. Boşanmak üzereyim. Ne yapmalıyım?
MADDİ manevi ortalık karışmış. Kişiler günlük hayatlarında güvenini kaybederse akıllarına cinsellik gelmez. Önce eşinle kötü giden işleri ve isteksizliğinin nedenlerini konuş. Bunu gurur meselesi yapma. Kan şeker düşmesi, troid çalışma bozukluğu ve daha birçok hastalık cinsel performansı olumsuz etkiler. Doktor takibine gir.
34 yaşındayım. Mesleğim gereği çok makyaj yapıyorum. Cildimin aşındığını fark ediyorum. Cilt sağlığım için ne önerirsiniz?
SAĞLIKLI makyaj malzemesi kullan.
Cilt temizliğin için duş başlığına arıtma cihazı tak. Ozonlu su ile haftada en az iki kez cilt temizliği yap. Kırışma, çatlak durumuna göre mezoterapi ve/veya PRP ile yenilenme kürleri yap. Mutlaka tam kan sayımı, H-B-D vitamin düzeyi, Na, K, Ca, Mg, Tsh. testleri yaptır. Mutlaka yeterince su iç ve uyu.
Veterinerim. 7 yıldır alerjim var. Çeşitli ilaçlar kullandım, geçmedi. Arkadaşım ozon tedavisi önerdi. İşe yarar mı?
OZON tedavisi alerji tedavisi için kullanılan tedavilerden biridir. Minör Oto Hemoterapi dediğimiz bir şekilde uygulanır. Sizden alınan yaklaşık 3 cc kan ozonlanarak, kalçanızdan iğne olarak yapılır. Hastaya göre takip ve tedavi planı yapılır. Bu nedenle bu tedaviyi kullanabilirsin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri