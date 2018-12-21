Korku ilişkiyi etkiler
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal-sosyal durum sorunlarıdır.
Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar ve panik atak gibi durumlar, en çok rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit çalışma bozukluğu, kan şekeri dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri ve testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir. Ruh halin açısından psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur.
AVOKADODA AŞK VAR!
Nafiz Bey, 1 yıllık evliyiz. Erken boşalma sorunu yaşıyorum.
Daha kuvvetli olmak istiyorum.
Önerdiğiniz meyve falan olursa hemen alırım. Ne yapmalıyım sizce?
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Rahatlık, rahatlık getirir.
Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve olarak kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları ile potasyum fazlalığının sorun olduğu durumalarda tüketilmemelidir.
Kolesterol hastasıyım. Son 3 aydır sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Acaba kolesterolden dolayı mı?
HAYIR. Kolesterol yüksekliği, ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol, uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir.
Ereksiyon sorunu çoğunlukla stressıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı ve veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri