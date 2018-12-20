İlişkide sıkıntılıyım
Oldum mu gerçekten?
PANİK yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde de sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. Mutlaka FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testlerini yaptır.
5 aylık evliyim. Cinsel ilişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey demiyorum ama artık dayanamıyorum. Ne yapmalıyım?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların yarısı ilişki sırasında ağrı yaşayabilir. Bu ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
MENOPOZDAYIM...
57 yaşındayım. 5 yıl önce menopoza girdim. Eşimin hala cinsel isteği var. İlişkiden sonra idrarda yanmam oluyor. Neden?
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Bu da her tarafın cinsel organında aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir.
İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.
Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri