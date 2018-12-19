Bizim de canımız var!

Yaşım 63. Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Bizim de canımız var, ne yapalım? Zeytin iyi gelir mi?

RUH, bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma. Tansiyon ve ritim problemleri de çok yorar. Ayrıca mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu, ilişkide yorgunluk olabilir. Zeytin, harika bir besin kaynağıdır. Düzenli tüket. Avuç avuç değil az ve sık ye. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.



Yaşım 61. Geçen gün hanımla beraber olalım dedik, belimiz büküldü. Benim fıtığım yoktu. Neden böyle oldu?

BELKİ de artık fıtığın oldu. Aktivite sırasında duruma göre bel omurları olumsuz etkilenebiliyor. Daha da önemlisi kemik erimesi varsa çatlak, çökme kırığı gibi farklı sorunlar yaşanabiliyor. Hapla geçiştirme. Doktoruna da bana anlattığın gibi gerçekleri paylaş. Bize gelen hastalarımızda bel omur filmleri ile birlikte mutlaka D vitamin, B vitamin düzeyini, kemik ölçümü dediğimiz filmi isteyebiliyoruz.



​İLİŞKİ BAŞIMI AĞRITTI

Nafiz Bey, 49 yaşındayım.

İlişki sırasında başımın arkasında ağrı oldu. Doktor ilaç verdi.

Acaba bu ağrı tekrar eder mi?

ORGAZM sırasında kalp atışı, damar sistemi, dolaşan kan, hormonlar değişir ve etkilenir. Kafatası genişlemediğinden kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabiliyor.

Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızda hipertansiyon, kan şeker düşüklüğüne karşı temel bir muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz. Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek uygun olur.



Omurgamın üstünde sivilce çıktı, çıban gibi oldu. Bir aya yakındır sızı yapıyor. Benlerimin üzerinde de çıktı. Ne yapmalıyım?

ÖZELLİKLE 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir.

İhmale gelmez. Omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir.

Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir.

Cilt hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon hastalıkları uzman muayenesi gerekebilir.



Banyodan sonra saç diplerimde iltihaplanmalar oluşuyor sonra geçiyor. Bu neden olur?

TARİF ettiğin durum alerji ve enfeksiyonun birlikte olduğu bir durum olabilir.

Çeşitli vitamin mineral eksiklikleri, depresyon, sistemik hastalıklarda da aynı tablo görülebilir. Öncelikle muayene edilmen gerekir. Cilt hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse iç hastalıklarına da git.



​EŞİM ÇOK KİLOLU

Eşim şişman. İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Sonra horluyor.

Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık siz ne önerirsiniz?

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim.

Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Muayene şart. İç hastalıkları uzmanı seç. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanına da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bugünkü haline göre düzelir.



Tansiyon hastasıyım ilaç kullanıyorum.

Doktor "Hacamat yaptır" dedi. Şaşırdım. İyi gelir mi?

HACAMAT, bin 300 yıldan fazladır insanlığın faydalandığı bir tedavi metodudur.

Doktorlar tarafından hastaya uygun planlamalarla yapıldığında birçok hastalıkta fayda üretir. Hipertansiyon hastalığında damar yatağından kan ve serum uzaklaştırarak basınç azalmasına neden olur. Yeter ki bilen bir doktor tarafından uygulansın.



Hocam sigara içiyorum. Ama bırakmak istiyorum çünkü çok kilo aldım. Ozon iyi gelir mi?

OZON iyi gelir. Sigara içenlerde uzun süreli bronş iltihaplanmaları ortaya çıkar. Ozon iltihapları, iyileştirici özellikleri nedeniyle faydalı olur. Oksijenlenmeyi arttırır rahat nefes almaya katkıda bulunur.

Şişmanlamanın sebebini bulmamız lazım.

Tanı olmadan tedavi konuşulmaz. Kendine özen göster. Sağlığını düzeltmeye başla.