Sürekli isteksizim!
Ne yapmam lazım? Bana ne önerirsiniz?
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal ve sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, başarısızlık, gelecek kaygısı, gelenekler, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit çalışma bozukluğu, kan şekeri dengesizliği, kansızlık ve testosteron eksikliği, bu sonuçlara neden olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse üroloji muayenesi da gerekebilir. Ruh halin için psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur. İstersen yaparsın.
Hocam, eşim kalp krizi geçirdi, ilaç kullanıyor.
Cinsel hayatımız ise eskisi gibi değil. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?
CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yok.
Doktorunuzla mutlaka görüşün.
Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.
Düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır.
İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
GÖĞSÜMDE BİR KUŞ VAR!
34 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım?
BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde aritmi veya disritmi diye adlandırılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, Hemogram gibi bazı kan testleri gerekebilir. Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür. Önce muayene, sonra takibe devam.
24 yaşındayım. 8 yıldır toprak yiyorum.
Garip ama dayanamıyorum. Halsizliğim de var. Başka doktora anlatamıyorum. Bu nedir?
BU anlattığın duruma pika sendromu diyoruz.
Gıda niteliğindeki besinler dışındaki yabancı madde olarak tanımlanabilecek maddeleri tüketme isteği olarak tanımlanabilir. Pika sendromuna sahip kişiler silgi, kalem, kum, cam, sabun, toprak ve daha birçok maddeyi iştahla yerler. Dünya genelinde yaygın denebilecek sıklıkla görülen bu sendroma sebep olan etkenin ise vücutta var olan mineral eksikliği olduğu düşünülmektedir.
39 yaşındayım. 3 yıldır gaz problemi yaşıyorum.
Doktora gittim, huzursuz bağırsak sendromu teşhisi kondu. Başka ne yapabilirim?
BU hastalıkta en önemli konu huzursuzluk, sıkıntı, stres, kaygı ve korkulardır.
Yani bataklığı kurutmadan sineklerden kurtulamazsın.
Eğer burnun tıkalıysa hızlı yemek yemek zorunda kalırsın.
İyi çiğneyemezsin, hava yutarsın. Bunlar şikayetlerini arttırır. Dışkılama hissi olunca tuvalete gitmeyi erteleme. Ayağın ve karnın soğuk olmasın. İlaç tedavisine gelince, muayene olduğun doktor tarafından sana özel olarak planlanması uygun olur.
C VİTAMİNİ GÜÇ VERİR
1 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum.
İlişkide hemen bitiyorum. 'Erkek adam böyle mi olur?' dedirtmem! Ne yememi önerirsiniz?
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırdığı belirtilir.
Aşırı tüketmek sakıncalıdır.
Böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
Demir, çinko ve magnezyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin vücutta yeterli miktarda olmaması kişileri besin dışındaki maddeleri tüketmeye teşvik eder. Bu hastalığa iç hastalıkları uzmanı olarak bizler bakarız.
Muayene edilmen ve tahliller yaptırman şart.
Eşim gemici. Ayda 1 kere beraber olabiliyoruz.
Ardından mutlaka idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Neden acaba. Ne önerirsiniz?
İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka uygun temizliklerini yapmalı. Ciltlerdeki mantar infeksiyonları bile, ilişki sonrası sistit nedeni olabilir.
Eşlerin birinde idrar yolu infeksiyonu varsa diğerine bulaşır. Bu infeksiyonlar tekrarlayabilir. Bu nedenle tam idrar tahlili yaptır. İdrar kültürü de gerekebilir. Açlık ve tokluk şekerini de ölçtür. Unutmadan ilişki bitiminde idrarınızı yapmanızı da tavsiye ediyoruz.
Yaşım 60. 19 yıldır vajinal bölgemin kenarlarında kızarıklık var. Biyopsi yapıldı. Lezyon var deyip ilaç verdiler. Hala geçmedi. Doktorlar ameliyat konusunda kesin konuşmuyor. Sizce ne yapmalıım?
TEDAVİ, tanıya göredir.
Biyopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir. 19 yıldır devam eden bir lezyon prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi, fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. Biyopsinizi bana iletin.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri