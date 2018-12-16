İlişkide başarısızım
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.
Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham ve kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında; penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.
Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
32 yaşındayım. Çok sık acıkıyorum. Kan şekerim hep düşük çıkıyor. Ekmek çok az yiyorum.
Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ne yapmalıyım?
MEVCUT durumunun tıptaki adı izole bozulmuş glikoz toleransı, yani şeker hastalığından önceki dönem.
Yani öncelikle beslenmene çok dikkat etmelisin. Doğru beslenmezsen şeker hastalığına yaklaşırsın. Bir süre sonra şeker hastası olursun.
Beslenmen emziriyorsan bebeğini de etkiler. Diyete başlayalım. Stres kontrolü de yapmak gerekir. Yeterince su da içmelisin.
Hocam internette sizin adınızı kullanarak akciğer şurubu satıyorlar. Bu şurup sizin mi?
BÖYLE bir şurup yok. Sahte site. Sakın bu tip sitelerden alışveriş yapmayın. İçinde ne olduğu tespit edilmemiş ürünler insan hayatına bile mal olabiliyor. Sahte doktor isimlerinin altına benim fotoğrafımı yapıştırmışlar.
Benim haber görüntülerimi koymuşlar. Bu tip yapılarla ve ikinci kişilerle ilişkimiz yoktur. Tavsiye ettiğimiz besin ürünlerini kamuoyuna kendi sosyal medya hesaplarımız ve gazete aracılığı ile paylaşıyoruz.
EŞİM HEP İSTEKSİZ
Nafiz Bey, sıkıntım büyük. 57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?
TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi güç olabilir.
Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar ve testosteron hormonu eksikliği bu gibi isteksizliklere neden olabilir. Bence bir kadın hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun.
Babam 68 yaşında. 15 yıldır diyabet hastası.
Şekeri hep 200'lerde... 2016'da aldığı ilaç raporunda 'insüline bağımlı olmayan' yazıyor. Fakat babam bağımlı diyabet hastası. Bu şikâyetlerle sizce hala tip 2 hastası mı? Yoksa tip 1 hastası mı?
TİP-1 diyabet genellikle bebeklik çocukluk çağında başlar. Gecikmiş tip diyabet başlangıçları yaklaşık 30'lu yaşlara kadar uzayabilir.
Ama ileri yaşlarda ortaya çıkan diyabet TİP-2'dir.
Ayrıca bazı kan testleri de bu ayrımda yardımcı olur.
Sizin kafanızı rapordaki ifadeler karıştırmış. Bürokratik ve hukuki nedenlerle bu farklılaşma söz konusu.
TİP-2 diyabet hastası da insülin kullanabilir. Öncelikle perhiz ve diyet yapmayan hastaların kan şekeri, yani glikozu zor dengelenir.
Aç da kalsa çok da yese kan şekeri yükselir. Mutlaka tam ve doğru bir diyet uygulamalı. Hareket etmeli. Yeterince su içmeli.
İyi uyumalı. Sıkıntı, sinir ve stres yaparsa şeker dengesi çabuk bozulur. Yani sadece ilaçla dengelenme olmaz.
Düzenli olarak aynı doktor tarafından takip edilmesini öneririm. Geçmiş olsun.
ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM
Nafiz Bey, derdim dağlar kadar! 10 günlük evliyim. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş!
Bizimkiler de "Çocuk geliyor mu?" diye sormaya başladı. Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?
HIZLI bunalmışsın.
Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme.
Eşinle konuş, dinle, anla.
Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet.
Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın...
Hocam, 36 yaşındayım. 20 yıldır astım bronşit hastasıyım. Tuz lambasının faydası var mıdır?
Sizin başka bitkisel önerileriniz var mıdır?
ASTIM için fitoterapi dediğimiz bitki tedavilerini doktor tavsiyesi ile uygulayabilirsin. Tuz lambaları odadaki iyon yapısını etkiler. Tek başına bir tedavi değildir. Havanın kalitesini arttırır. Tuzun titreşim frekansı beynimizin frekansı gibi 8 Hertz civarındadır. Gece oda içinde bir baş kuru soğanı ortadan kesip başınıza ve ayakucunuza yakın koyun. Ayrıca ozon tedavisi bu konuda oldukça olumlu sonuçlar üretmektedir. Bize başvuran hastalarımıza mıknatıs detoksu uygulayarak akciğer çalışma düzenini arttırıyoruz. Bu arada sigara, tozlu ortam gibi tetikleyicilerden uzak kalmanızı öneriyoruz.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri