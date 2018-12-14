Öpücük hastalığı
'ÖPÜCÜK Hastalığı' olmuş olabilirsin. Bu şaka değil.
İnfeksiyoz Mono Nükleoz dediğimiz viral hastalık, öpüşme yoluyla bulaşabilir. En çok ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.
Belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı ve lenf düğümlerinde şişlik yer alır. Ayrıca diş eti iltihabı, farenjit gibi hastalıklar da öpüşme yoluyla bulaşabilir.
Antibiyotik faydası ilk 48 saatten sonra değerlendirilir. Sebep olan mikroorganizma virüs ise antibiyotik kullansan da işe yaramaz. Yeterince su iç. Bu ara öpüşme.
Beslenmene dikkat et. 2 gün içinde geçmezse doktor muayenesi şart.
4 yıllık evli bir kadınım. 4 aydır ilişkinin ileri safhasında çok canım yanıyor. Eşime "Yavaşla" diyorum. Yavaşlasa bile ağrı geçmiyor. Ne önerirsiniz?
HEMEN kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, enfeksiyonlar (rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, miyomlar, yumurtalık kistleri, mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir. Bu yüzden bir an önce muayene ol. Tetkik, görüntüleme yaptır.
Ben 45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum.
Ama erkeklik durumum pek iyi değil.
Arkadaşım çoban çökerten diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?
ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız. Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma.
"Çoban çökerten" dediğimiz bir bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir.
Ama herkese kendine göre tarif verilir.
Sahip olduğu sert iğneleri ayağa batması nedeniyle çoban çökerten adı verilmiş olan bitki, erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinen çoban çökerten bitkisi halk arasında deve çökerten ve çarık dikeni isimleri ile de anılmaktadır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri